Stolni nogomet ponovno puni kafiće: Zagreb ovog vikenda igra kao nekad

Ne tako davno svaki je kvart imao nekoliko kafića koji su držali stolni nogomet. Ljudi nisu bez veze sjedili i gledali u mobitele, već se - družili. Kad bi došli do stola izgovorili bi onu nezaobilaznu “joj, kolko ovo nisam igro”, a kad bi nekoliko puta zaredom promašili pitali bi se “pa šta mi je danas?”. Nadigravali se, taktizirali, pa nakon toga uz piće raspravljali tko je imao sreće s odbijancima i kome je falio onaj milimetar. Kad su stolovi nestali iz kafića, kao da je s njima nestao i dio atmosfere koja je ljude povezivala.

Ali, ponovno se diljem Hrvatske pokrenuo pokret koji glasno kaže: “Stolni se vratio!” I to na velika vrata. Otpuhnula se prašina sa stolova, podmazale šipke i pokrenule lige u Zagrebu, Splitu, Pazinu, Međimurju. Svakog tjedna održavaju se treninzi, turniri, a uskoro se sprema i masters turnir na kojem će nastupiti najbolji igrači iz svake regije. Ono što je zajedničko svima je otvorenost- iskusni igrači rado pomažu početnicima, a za stol se vraćaju i oni koji nisu igrali desetljećima.

U tom duhu, u subotu 18. travnja kultni zagrebački bar Route 66 domaćin je FABI turnira u stolnom nogometu. Igrat će se baš na onim stolovima oko kakvih se nekad družilo po kafićima. Točit će se pivo, kuhati kava, slušati rock, vjerojatno okrenuti i roštilj. Turnir je osmišljen tako da svima jamči najmanje pet mečeva prije eliminacijskog dijela i priliku za osvojiti nagradu imaju i oni koji nisu profesionalci. Već su se najavili igrači ne samo iz Zagreba, nego i iz drugih krajeva Hrvatske i susjednih zemalja.

Pa, ukoliko ove subote mislite malo probuditi onaj natjecateljski duh, adresa je Paromlinska 47. Igraju se parovi, zato izvucite partnera ili partnericu s kojima ste nekad igrali i dođite na ples oko šipki. U najmanju ruku, barem ćete ponovno imati priliku doći za stol, uhvatiti ručke i izgovoriti onu dobru staru- “joj, kolko ovo nisam igro”.

Svi detalji o prijavama, sustavu natjecanja i uvjetima nastupa nalaze se na poveznici.

