OPASNOST ZA SVE

Kraj za 'kokainske nilske konje' Pabla Escobara: I oni, kao i gazda, samo stvaraju probleme

Kraj za 'kokainske nilske konje' Pabla Escobara: I oni, kao i gazda, samo stvaraju probleme
Foto: Raul ARBOLEDA/AFP/Profimedia
Kolumbijska vlada odobrila je istrjebljenje desetaka divljih nilskih konja. Danas ih u zemlji ima oko 170, a svi su potomci četiri primjerka koje je u zemlju krajem 1980-ih donio narko-bos Pablo Escobar u svoj privatni zoološki vrt Hacienda Nápoles. Zato su prozvani "kokainski nilski konji". Problem je što od tada njihova populacija nije regulirana. Nilski konji su se namnožili i predstavljaju opasnost za prirodu i ljude.

Kolumbija je jedina zemlja na svijetu izvan Afrike gdje ove životinje žive u divljini. U prošlosti su vlade pokušavale regulirati njihov broj, na primjer kastracijom, ali to se pokazalo preskupim i neučinkovitim. Nilski konji istiskuju domaće vrste i prijete cijelom ekosustavu, prema Ministarstvu zaštite okoliša. Očekuje se da će se istrijebiti oko 80 životinja.

14.4.2026.
14:07
Tajana Gvardiol
Nilski KonjiPablo EscobarKolumbijaKokain
