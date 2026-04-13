Novi prvaci o kojima svi pričaju: 'U glavi mi je bilo to što je rekao i nokautirao sam ga'

FNC promocija ima nove prvake u poluteškoj i perolakoj diviziji. Jakob Nedoh iz Slovenije novi je prvak u poluteškoj nakon što je u glavnom meču FNC 29 eventa protiv Mateja Batinića u Areni Stožice slavio nakon pet rundi rata u kavezu, u borbi u kojoj je oduševio kondicijom, taktikom, boksačkim tehnikama i hrvanjem. Eduard Kexel nokautom je protiv Ivana Sičaje osvojio pojas prvaka perolake kategorije.

Nakon što je u svom FNC debiju uvjerljivo svladao Filipa Pejića Nitra na FNC 27 eventu u Munchenu, postalo je jasno koliko je Eduard Kexel opasan borac. Njemački predstavnik to je još jednom dokazao prošle subote. Presudni trenutak dogodio se u uvodu druge runde, kada je Kexel desnim krošeom preko ruke pogodio Sičaju i ozbiljno ga uzdrmao.

Na to je odmah nadovezao još jedan snažan stražnji desni direkt koji je hrvatskog borca praktički ugasio na nogama. Sičaja je potom pao onesviješten, a 28-godišnji Nijemac dodatno ga je završio još jednim silovitim udarcem.

Taj treći udarac, doduše, nije bio potreban, ali bio je u naletu i teško se zaustaviti u toj situaciji. U prijenosu FNC 29 eventa na plarformi Voyo komentator Ozren Radavić otkrio je reakciju Filipa Pejića na Kexelovu pobjedu. Nitrova je reakcija bila:

"Pa zar opet?!!"

Dražen Forgač, predsjednik FNC promocije, tvrdi kako je Eduard Kexel sam vrh europskog MMA u perolakoj diviziji.

Dominik Franculić, reporter Net.hr-a, bio je na FNC 29 eventu gdje je na licu mjesta izvještavao, a imao je priliku ekskluzivno porazgovarati s Nedohom i Kexelom.

Eduard Nedoh je Dominiku rekao nakon meča:

"Osjećam se odlično s pojasom FNC prvaka u rukama. Emocije su mi više unutra prisutne nego što se to vidi na meni prema van".

Kexel je o nokautiranju Ivana Sičaje kazao:

"Dosad nije izgubio meč nokautom i također je jedan od mojih ciljeva bio da postanem, da budem prvi borac koji ga je nokautirao".

Njemački borac sad ima dva skalpa. Pejićev i Tirketov. Postao je, kako je to naš reporter Dominik Franculić istaknuo - Uništavač Hrvata...

"Ivan je prije meča rekao kako će mi se osvetiti za Pejića i upravo ta Ivanova rečenica motivirala me je još i više. Čitavo vrijeme u glavi mi je bilo da ga nokautiram zato što je to rekao", otkrio je Eduard Kexel.

Jakob Nedoh slavio je protiv Mateja Batinića podijeljenom sudačkom odlukom (49-46 x2, 47-48). Slovenac je imao spreman odgovor na gotovo sve što je Batinić pokušavao. Hrvatski poluteškaš najviše je uspijevao s "calf kickovima“, no osim toga nije ostavio veći dojam u ovom meču. S druge strane, Nedoh je bio uvjerljiviji u boksu, ostvario je nekoliko dobrih rušenja, kontrolirao je klinč i djelovao svježije u završnici borbe. Zbog svega toga zasluženo je osvojio pojas, koji odlazi iz ruku borca Cro Cop Teama i zasad ostaje u Sloveniji.

Jakob Nedoh, popularni Gorila, je Dominiku Franculiću kazao:

"Meč je bio upravo onakav kakav sam zamislio da će biti. Matej je rekao da će me odvesti u duboke vode, ali ja sam morski pas i snalazim se u dubokim vodama. Živim pored mora i navikao sam na duboke vode.

Znači Gorila i morski pas....

"Sve zajedno".

Nedoh je ispunio svoj san. Čekaju Jakob i njegova djevojka čekaju dijete koje će imati oca prvaka u FNC-u...

"Puno previše mi to sve znači. Ne shvaćam, nije mi jasno što sam ostvario. Mora mi još sve sjesti i hvala Bogu da sam uzeo pojas u poluteškoj diviziji, hvala i svima koji me podržavaju".

Glavno pitanje prije meča bilo je li Jakob Nedoh zaslužio meč za titulu ili je šansa došla prerano?

"Mislim da sam im odgovorio na to pitanje. Neka sad sami prosude jesam li zaslužio ili nisam", zaključio je Jakob Nedoh.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi FNC-ov prvak: 'Ja sam morski pas, navikao sam na duboke vode'