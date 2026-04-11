Niste ni svjesni što vas čeka: 'Smatram da će se to i dogoditi'

Dražen Forgač Forgy, čelnik FNC promocije, gost je u novoj eipizodi podcasta Net.hr Maksanov korner. Glavna tema razgovora bio je subotnji FNC 29 spektakl koji će se održati u ljubljanskoj Areni Stožice. Forgač s neskrivenim entuzijazmom najavljuje još jedan veliki borilački događaj, tvrdeći kako je riječ o najkvalitetnijem popisu borbi koji je FNC ikada sastavio.

"Fight card je zbilja strašno dobar, uparen je odlično. Teško je procijeniti favorite i mislim da će kladioničari biti u problemima", izjavio je Forgač, nagovještavajući večer neizvjesnih i eksplozivnih mečeva. Iako ulaznica još ima, očekuje se da će dvorana biti gotovo rasprodana, što potvrđuje ogroman interes publike za ono što nas čeka u Ljubljani.

Tajna brutalnog 'eventa': Nema izrazitih favorita

Na naše pitanje zašto smatra da je upravo ovo najbolji popis borbi do sada, Forgač je ponudio jasan odgovor. Ključ je, kako kaže, u nevjerojatnoj izjednačenosti boraca.

"Upravo zbog toga što je toliko dobro uparen da nema izrazitih favorita. Svi su borci tu, oni koji žele napredovati kroz naše rang-liste, koji se žele približiti borbi za titulu. Protivnici su takvi da mečevi jednostavno ne mogu biti dosadni. Smatram da ćemo imati brutalan, brutalan event", pojasnio je Forgač.

Ta izjednačenost jamči napetost od prve do posljednje borbe, a posebno u dva meča gdje će ulozi biti najveći - borbama za pojas prvaka. U poluteškoj kategoriji za titulu će se boriti Matej Batinić i Jakov Nedoh, dok će u perolakoj kategoriji pojas braniti Ivan Sičaja protiv izazivača Axela "Keksa" Sola. To su, kako kaže Forgač, "mečevi koji nose najveće značenje koje je moguće".

Logistika iza kulisa: Kako se stvara pobjednički 'fight card'

Sastavljanje ovako kvalitetnog popisa borbi nije nimalo jednostavan posao. Iza njega stoji cijeli tim, znanje i pomno planiranje. Forgač je otkrio kako izgleda proces "uparivanja" boraca, ističući ključnu ulogu glavnog "matchmakera" Ante Jurića.

"Naš je mečmejker Ante Jurić. On i njegov tim zapravo određuju većinu 'fight carda'. Naravno, sve mora proći kroz mene i na kraju se sva trojica moramo usuglasiti oko mečeva", otkriva Forgač.

Proces je kompleksan. Dok se izazivači za titulu nameću svojim pobjedama, kod uvodnih mečeva cilj je promovirati nove talente protiv jednako perspektivnih protivnika. Ipak, nije sve samo u kvaliteti.

"Fight card u principu mora imati i one borce koji prodaju event. Ponekad to i nisu najkvalitetniji borci koje imamo, ali ih publika jednostavno voli i želi gledati. Sve to mora biti jedan koktel", objašnjava čelnik FNC-a. Tim pazi na svaki detalj - od forme borca, mogućih ozljeda, do toga ima li adekvatne uvjete za pripreme.

Analiza

Batinić protiv Nedoha

Glavna borba večeri donosi sraz dva vrhunska poluteškaša.

"Matej Batinić je izuzetno kvalitetan i iskusan borac koji je na sceni jako dugo. Pamtimo ga kao prvaka još iz MMA lige 2013. godine", rekao je Forgač, dodavši kako je Nedoh, unatoč kraćem stažu na sceni, iznimno opasan borac i prvak PFL Europe.

"Sumnjam da će meč ići do kraja. To je gotovo nemoguće. Mislim da će biti eksplozivan start i da ćemo vrlo brzo saznati u kojem smjeru će meč ići."

Sičaja protiv Kexela

Ivan Sičaja branit će pojas protiv Kexela, koji je priliku zaslužio pobjedom u Münchenu protiv Filipa Pejića Nitra. Forgač priznaje da je prvotni plan bio drugačiji, ali je Kexel iskoristio priliku.

"Radi se o majstoru više borilačkih vještina, odličnom borcu koji ima iskustva u raznim organizacijama. Smatram da je ovo prilično težak meč za našeg prvaka."

Bojan Kosednar - Dušan Džakić

Jedna od borbi koja izaziva najviše pažnje je treći i odlučujući okršaj između regionalnih legendi, Slovenca Bojana "Želve" Kosednara i Srbina Dušana Džakića. Forgač je ovaj meč opisao kao sudar boraca koji pripadaju "drugoj generaciji" regionalne scene i koji su aktivni još od njegovih borilačkih dana.

"Ovo je njihov treći meč, meč koji će definitivno odlučiti pobjednika u njihovim ogledima. Drago mi je da su na fight cardu i mislim da će to dati jedan šlag na tortu", izjavio je Forgač, naglašavajući kako će njihov dvoboj vratiti publiku u neka romantičnija vremena sporta.

Denis Porčić - Živko Stoimenov

U sličnom nostalgičnom tonu bit će i oproštajni meč Denisa Porčića, poznatog kao "Chorchyp", koji će se od aktivne karijere oprostiti u kickboxing meču s malim rukavicama protiv Živka Stoimenova.

"Chorchyp je na sceni jako dugo, a inače je i slovenski reper, zanimljiv publici prije svega zbog svoje srčanosti. Drago mi je da je upravo za svoj oproštajni meč odabrao FNC", objasnio je Forgač.

Rok Krušić - Bartosz Wójcikiewicz

Glavni dio programa donosi i ključan meč za karijeru slovenskog talenta Roka Krušiča, koji se suočava s iskusnim Poljakom Bartoszom Wójcikiewiczem. Forgač Krušiča vidi kao borca u sjajnom nizu pobjeda, no ističe da je ovo njegov najteži ispit do sada.

"Poljak je sjajan borac, vrlo iskusan, iskusniji od Roka. Smatram da ako Rok dobije ovaj meč, diže se vrlo blizu samom vrhu rang-liste i napadu na titulu. Ovo je vrlo, vrlo bitan meč za obojicu", naglasio je predsjednik FNC-a.

Michał Andryszak - Valdrin Istrefi

Ljubitelji teške kategorije također dolaze na svoje, s dva dvoboja koja gotovo sigurno neće dočekati sudačku odluku. U jednom od njih susreću se još jedan Poljak na fight cardu Michał Andryszak i Valdrin Istrefi.

"Očekujem prekid. Kad se razmašu dva teškaša, to vrlo vjerojatno završava prekidom", siguran je Forgač.

Alexandr Drabinca - Milan Kadlec

U preliminarnom dijelu snage će odmjeriti još dva teškaša, Ante Drabinca i Milan Kadlec. Drabinca, opisan kao "atletski vrlo eksplozivan borac", stigao je u FNC kroz razvojnu Armada ligu, što pokazuje put za mlade talente.

"Jedan i drugi idu na prekid i smatram da će se to i dogoditi. Teško da će meč otići iz prve runde", prognozira Forgač.

Mlade nade i borci stasali u FNC-u poput Gegana

Program će ponuditi i okršaje boraca koji predstavljaju budućnost promocije. Tomislav Sičaja, brat prvaka Ivana Sičaje, bori se protiv Arkadiusza Pałkowskog.

"Gegan je borac koji strašno brzo napreduje i vrlo je blizu vrha velter kategorije. Očekuje nas meč koji neće biti dosadan, jer i jedan i drugi će ići na prekid", rekao je Forgač.

Andres Ramos, borac koji je "kompletno izgrađen kroz FNC", tražit će povratak na pobjedničke staze protiv Bartosza Gładkowicza.

"Ramos je vrhunski hrvač koji napreduje i u stand-up tehnikama. Očekuje ga nimalo lak protivnik i bit će mu ključno da nametne svoj stil", analizirao je Forgač.

Spektakl u Stožicama otvorit će Vuk Lekić i Sašo Klinc, mladi borci željni dokazivanja. Forgač ističe kako su upravo uvodne borbe često najzanimljivije.

"Manje je kalkuliranja i borci idu od prve sekunde na prekide. Daju sve od sebe da pokažu što znaju i zasluže daljnju promociju."

Sudeći prema detaljnoj analizi čelnika organizacije, FNC 29 u Ljubljani publici donosi savršen spoj iskustva, mladosti, sirove snage i tehničke potkovanosti, garantirajući večer ispunjenu vrhunskim borbama i neizvjesnim ishodima.

