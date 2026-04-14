Budućnost će ovisiti o najhrabrijima: Dugotrajni boravak u svemiru ima 17 posljedica

Svemir je oduvijek fascinirao ljude. Prošlo je mnogo godina od prvog svemirskog leta, a uz ogroman tehnološki napredak, raste i razina razumijevanja ljudske fiziologije u svemiru.

Dugotrajni boravak u svemiru, okruženju za koje ljudsko tijelo nije evoluiralo, ostavlja duboke i višestruke posljedice na gotovo svaki organski sustav, piše Frontiersin.

Od atrofije mišića i gubitka koštane mase do suptilnih, ali značajnih promjena na genetskoj razini, svemirsko prostranstvo preoblikuje našu biologiju na neočekivane načine.

Istraživanja provedena na astronautima, a posebno revolucionarna NASA-ina studija blizanaca, otkrila su ključne izazove s kojima se suočava ljudski organizam u mikrogravitaciji i izvan zaštitnog omotača Zemljine atmosfere.

