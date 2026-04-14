Od kuhara koji ruši predrasude do 'mistera s povlasticama': Upoznajte kandidate koji su obilježili audicije 'Igre chefova'

Kuhar koji glazbom i kuhačom ruši predrasude

Jedan od kandidata s jasnom misijom je Almir Ademi, 30-godišnji kuhar iz Vodnjana. Za sebe skromno kaže da je tek kuhar koji još puno mora učiti. Ljubav prema hrani naslijedio je od oca, a već sa 16 godina počeo je radeći najjednostavnije poslove, znajući da želi postati kuhar. Almir je jedan od rijetkih pripadnika romske zajednice koji je završio školu za to zanimanje, a svojim sudjelovanjem želi razbiti stereotipe. 'To što si Rom ne znači da ne možeš uspjeti', poručuje mladić koji nakon napornog dana ispušni ventil pronalazi u glazbi. Pod umjetničkim imenom Sanchez nastupa na veseljima pjevajući romske pjesme i turbofolk.

Kolumbijska strast na tanjuru s gorkim okusom

Pravo osvježenje u studio unijela je Sandra Milena Quebrada Martinez, 40-godišnja projektna menadžerica koju je u Hrvatsku dovela ljubav. Njezina filmska priča o preseljenju zbog supruga Andrije raznježila je mnoge. Pred žiri je donijela dašak domovine – jelo sa škampima u umaku od kokosa Encocado de camarón. Iako je kuhala plešući uz ritmove salse, trema je učinila svoje. Chefovi su pohvalili tehničku obradu škampa, no umak je bio najveći problem. 'Shvatio sam što je htjela napraviti, ali definitivno se to nije dogodilo', komentirao je chef Stiven Vunić, aludirajući na teksturu umaka koji se raspao. Iako nije prošla dalje, ostaje joj san o otvaranju kolumbijskog bistroa i ponovnom životu s kćeri koja završava srednju školu u Kolumbiji.

Adrenalin, šarm i jelo za 'najgoreg neprijatelja'

Audicije su iznjedrile još nekoliko upečatljivih muških karaktera. Među njima je Ivan Laci Juhas, maslinar i zaljubljenik u parkour iz Pule, koji je pokušao replicirati jelo iz djetinjstva. Emotivna priča nije bila dovoljna da spasi kulinarsku katastrofu. 'Meso je bilo suho, šugo je bilo gorko', iskreno je priznao Ivan, dodavši slikovito: "Kad sam ja probao taj šug, majko moja, to najvećem neprijatelju ne bih dao." Chefovi su bili brutalno iskreni, usporedivši okus umaka s neugodnim buđenjem.

Potpunu suprotnost donio je 64-godišnji Zagrepčanin Benedikt Lončarić. Aktualni Mister Hrvatske 60+ pred kamere je stao bez treme, otkrivši da redovito vježba, pleše i uživa u modi, ali i u ženskom društvu. Bez ustručavanja je priznao kako ima mnogo 'prijateljica s povlasticama' koje je upoznao na plesnjacima, čime je unio dozu ležernosti i šarma u napetu atmosferu natjecanja.

Prve epizode pokazale su da tanjur nikad ne nosi samo hranu nego i cijeli život satkan od snova i karaktera. Dok su neki kandidati svoje putovanje završili prerano, njihove priče ostaju kao dokaz da je za sudjelovanje u ovakvom showu, osim znanja, potrebna i velika doza hrabrosti. Tko će od preostalih najbolje izdržati pritisak i osvojiti titulu, tek ćemo vidjeti.

