Vladimir Putin nikad nije izgledao lošije: Je li u pitanju bolest ili nedostatak botoksa?

Natečeno lice Vladimira Putina na Paradi pobjede potaknulo je opet pitanje o njegovom zdravlju dok su neki komentirali da su ruske sankcije utjecale na opskrbu zemlje botoksom. Ruski predsjednik pojavio se u javnosti na paradi povodom Dana pobjede u Moskvi tijekom vikenda. Međutim, inače "ispeglani" Putin sada je proglašen "duboko prestrašenim, ostarjelim diktatorom", a njegov izgled izazvao je strahove za njegovo zdravlje.

Ukrajinac Anton Geraščenko, bivši savjetnik ministra unutarnjih poslova, objavio je fotografiju Putina uz komentar:

In my opinion, yesterday a turning point in the war took place.



Perhaps we still do not fully grasp the significance of what happened.



For the first time, Putin publicly showed his weakness and inability to independently protect his capital, his parade, and himself from our… https://t.co/fsrTam5kUq pic.twitter.com/lGpCJfhcMf — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 10, 2026

"Putin je prvi put javno pokazao svoju slabost i nesposobnost da samostalno zaštiti svoj glavni grad, svoju paradu i sebe od naših udara. Zbog toga je prestrašeni Putin bio prisiljen javno se poniziti i zamoliti Trumpa, kao posrednika, da pomogne u zaustavljanju udara na Moskvu. De facto, Putin je zamolio Trumpa da ga zaštiti od Ukrajinaca.

Smatram da je naredba predsjednika Zelenskog briljantna informativna pljuska i dodatno javno poniženje. Očito je da se Putin prije i tijekom parade fizički bojao - osjećao se ranjivo i ugroženo. Putin se javno pojavio slab i ponižen, a u ruskoj "zatvorskoj" političkoj kulturi takve se stvari ne opraštaju.

Slab 'car', kojeg svi ismijavaju, ne može ostati car u Rusiji. Ovo su jako, jako teška vremena za Ukrajinu. Međutim, Ukrajina je jaka, otporna i nastavlja borbu. Slava Ukrajini!", napisao je.

"Čini se da su sankcije dosegle čak i Putinov botoks", dodao je, piše Metro.co.uk.

Čude se i pristaše i kritičari

Njegovo iskrivljeno lice, koje je uspoređeno s "topljenim voskom", izazvalo je zabrinutost i među pristašama i među kritičarima. U 2022. godini, izvješća iz Kremlja govorila su da je Putin počeo "intenzivno" koristiti botoks usred zabrinutosti za svoje zdravlje. Nepotvrđena izvješća koja su se ponovno pojavila ove godine sugeriraju da vođa ima rak, a časnik FSB-a tvrdio je da mu "nije ostalo više od dvije do tri godine života".

"Povijest pokazuje da su mnogi diktatori vidljivo ostarjeli prije pada svog režima ili smrti. Znanstvenici to povezuju s kroničnim stresom, paranoidnim strahom od gubitka moći i izolacijom, što ubrzava starenje tijela", piše Crimean Wind.

Ruska parada Dana pobjede obično je veliki događaj s tenkovima, nuklearnim bojevim glavama i tisućama vojnika koji marširaju kroz glavni grad. Ovogodišnja proslava je smanjena zbog straha od odmazde Ukrajine. Neki komentatori sugeriraju da manji događaj pokazuje da Putin gubi svoju moć.

'Umorni starac s nepovjerljivim pogledom'

Drugi ukrajinski komentator, Aleksej Kopitko, rekao je:

"Na paradi, u središtu pozornosti nije bio vođa supersile, već umorni starac s nepovjerljivim pogledom kojeg još uvijek toleriraju. I on to osjeća. Ili se sam Putin boji ili ga na ovaj način uzrujavaju i zastrašuju - što ga čini prestrašenim i paranoičnim".

Parada, koja obilježava poraz nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu, najveći je ruski vojni praznik. Sovjetski Savez izgubio je 27 milijuna ljudi od 1941. do 1945. u onome što naziva Velikim domovinskim ratom, ogromnoj žrtvi koja je ostavila dubok ožiljak u nacionalnoj psihi i ostaje rijetka točka konsenzusa u razdornoj povijesti nacije pod komunističkom vlašću.

Parade za Dan pobjede na Crvenom trgu uključivale su širok spektar teškog naoružanja - od oklopnih vozila do interkontinentalnih balističkih projektila s nuklearnim glavama - svake godine od 2008.

