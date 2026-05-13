Dronovi zasuli američku tvrtku u Ukrajini, i to nije prvi napad! Bijela kuća samo šuti

Rusija je započela sustavne napade na objekte velikih američkih korporacija u Ukrajini, dok administracija predsjednika Donalda Trumpa u SAD-u trenutačno uglavnom ne reagira na ove incidente, izvještava The New York Times. Prema pisanju tog medija, imovina velikih tvrtki poput Cargilla, Coca-Cole, Boeinga, Mondeleza, Philipa Morrisa, Flexa Ltd. i Bungea našla se pod ruskim napadima. Neki od ovih napada, uključujući napade na objekte Cargilla i Coca-Cole, prethodno nisu bili otkriveni.

Jedan od najnovijih incidenata bio je napad na žitni terminal agroindustrijskog diva Cargilla na jugu Ukrajine. U samo tri minute, sedam ruskih dronova napalo je objekt. Osim toga, zabilježeni su napadi na elektranu i solarnu elektranu u blizini pogona Coca-Cole izvan Kijeva, što lokalne vlasti smatraju namjernim napadom na američko poslovanje.

Predstavnici tvrtke pokušavaju ne objavljivati ​​ove incidente zbog zabrinutosti od negativnih reakcija investitora i tržišta osiguranja. Međutim, u privatnim razgovorima, tvrtke izražavaju uvjerenje da Rusija provodi namjernu kampanju protiv američkih interesa.

Iz Washingtona nema reakcije

Administracija Donalda Trumpa do sada nije osudila nijedan od napada o kojima je izvijestio Kijev. Prema izvorima koje navodi list, odgovor Bijele kuće ograničen je na "izraze zabrinutosti".

Istodobno, Washington je zatražio od Ukrajine da se suzdrži od napada na ruski naftni terminal u Crnom moru. Ovaj objekt koristi se za izvoz kazahstanske nafte uz sudjelovanje američkih tvrtki.

Demokratska senatorica Jeanne Shaheen nazvala je stav Bijele kuće potpunom šutnjom. Po njezinom mišljenju, predstavnici američkog poslovanja u Ukrajini nemaju sumnje u namjernu prirodu postupaka Kremlja.

Svrha ruskih napada

Voditelj Američke trgovinske komore u Ukrajini, Andrij Hunder, smatra da je cilj Moskve poremetiti protok američkih ulaganja. Napomenuo je da je glavni cilj agresora pokazati da je poslovanje u Ukrajini previše rizično zbog stalnih prijetnji.

NYT piše da se eskalacija napada poklopila s intenziviranom gospodarskom suradnjom između zemalja u energetskom sektoru. Konkretno, prošle godine Ukrajina i SAD potpisale su sporazum kojim se američkim ulagačima omogućuje povlašteni pristup energetskom sektoru Ukrajine.

Od večeri 11. svibnja do jutra 12. svibnja, Rusija je napala Ukrajinu s 216 kamikaza dronova tipa Shahed, kao i mamcima-dronovima Gerbera, Italmas i Parodija. Do jutra su snage protuzračne obrane oborile ili potisnule 192 neprijateljska drona na sjeveru, jugu, istoku i u središtu zemlje. Pogoci 25 dronova zabilježeni su na 10 lokacija.

