CIA pojačala tajne operacije u SAD-u? 'Ovo lažno izvještavanje dovodi živote u opasnost'

Meksičke vlasti i američka Središnja obavještajna agencija (CIA) odbacile su vijest CNN-a u kojoj se izvještava da su operativci CIA-e izravno sudjelovali u smrtonosnim napadima na kartela u Meksiku tijekom protekle godine.

CNN-ova priča, objavljena ranije u utorak i pozivajući se na anonimne izvore, navodi da je CIA pojačala svoje tajne operacije u Meksiku putem elitne jedinice agencije Ground Branch. Ova aktivnost uključuje izravno sudjelovanje u ciljanim atentatima, izvijestio je CNN.

''Meksička vlada kategorički odbacuje sve verzije događaja koje nastoje normalizirati, opravdati ili sugerirati postojanje smrtonosnih, tajnih ili jednostranih operacija stranih agencija na meksičkom tlu'', rekao je ministar sigurnosti Omar Garcia Harfuch na X-u. O CNN-ovoj vijesti oglasila se putem društvene platforme X glasnogovornica CIA-e Liz Lyons.

'Dovodi američke živote u opasnost'

''Ovo je lažno i provokativno izvještavanje koje služi kao ništa više od PR kampanje za kartele i dovodi američke živote u opasnost'', istaknula je Lyons. Prisutnost operativaca CIA-e u Meksiku posljednjih je tjedana zategnula bilateralne odnose. Dana 19. travnja, dva američka dužnosnika poginula su u prometnoj nesreći u sjevernoj državi Chihuahua nakon povratka iz meksičke sigurnosne operacije demontiranja laboratorija za drogu. Tri izvora rekla su Reutersu da su dužnosnici bili časnici CIA-e.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum izjavila je da savezna vlada nije bila svjesna da su američki dužnosnici bili uključeni u operaciju te je rekla SAD-u da se neovlašteno sudjelovanje američkih dužnosnika ne smije ponoviti.

Prisutnost američkog osoblja u operacijama protiv kartela duboko je osjetljivo pitanje u Meksiku. Sheinbaum dugo tvrdi da pozdravlja razmjenu obavještajnih podataka i sigurnosnu suradnju, ali neće prihvatiti američke agente ili snage koje sudjeluju u operacijama na meksičkom teritoriju. Nasuprot tome, američki predsjednik Donald Trump više je puta pozivao na veću upotrebu američke vojne sile u borbi protiv meksičkih kartela i zaprijetio da bi SAD mogle djelovati same ako Washington smatra da Meksiko ne čini dovoljno.

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog smrti šefa narkokartela gori Meksiko, ljudi na rubu očaja: 'Izlazimo samo kad moramo'