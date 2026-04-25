ROĐENA NA DANAŠNJI DAN /

Voljela je cijela Jugoslavija, a završila sama: tužna sudbina dive koju su povezivali s CIA-om

Voljela je cijela Jugoslavija, a završila sama: tužna sudbina dive koju su povezivali s CIA-om
Foto: Profimedia

Udavala se tri puta, a u brakovima nije imala sreće

25.4.2026.
21:59
Lola Novaković bila je jedna od omiljenih pjevačica bivše Jugoslavije pa je s razlogom prozvana "prvom damom" domaće glazbene scene. Rođena je 25. travnja 1935. u Beogradu, a u svijet glazbe zakoračila je s 22 godine, kada je postala stalna vokalna solistica Radio Beograda.

Foto: Profimedia

Šezdesete i sedamdesete godine donijele su joj status prave zvijezde: osvajala je nagrade, nastupala na festivalima i punila dvorane. Poseban trag na glazbenoj sceni ostavila je 1962. godine, kada je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji sa skladbom Jože Priveška i Drage Britvića “Ne pali svetla u sumrak” i osvojila je 4. mjesto. Objavila je mnoge singlove i EP-jeve za Jugoton (danas Croatia Records) kao što su “Babalu”, “Mustafa”, “Ostavljaš me samu”, “Svitanje/Čekanje”, “Stari tužni tango” i druge.

Nesretne ljubavi

Udavala se čak tri puta. Prvi brak s profesorom kineziologije Borom Kragujevićem trajao je kraće od dvije godine, a drugi, s predstavnikom zrakoplovne kompanije Milom Jovanovićem, završio je razvodom nakon četiri godine. Treći brak s estradnim umjetnikom Draganom Antićem, deset godina mlađim od nje, tada je u društvu izazivao brojne komentare i nagađanja kada je Lola bila je česta meta senzacionalističkih napisa. Optuživana je za boravak u ruskom zatvoru pa i navodne veze s CIA-om.

Foto: Topfoto

Unatoč slavi, kolege i prijatelji opisivali su Lolu kao jednostavnu, skromnu i nesebičnu osobu, uvijek spremnu pomoći i bez ijedne riječi kritike o drugima.

Tragičan kraj životne priče

Posljednje godine života provela je povučeno, u miru i samoći. Preminula je 2016. godine u svom domu na beogradskom Ceraku. Kako je i željela, sprovod nije bio javan, niti je pokopana u Aleji velikana. 6. travnja kremirana je na Novom groblju u Beogradu. No, dan njezine sahrane obilježila je još jedna tragedija: dok su je najbliži ispraćali, njezina je kuća opljačkana, a mnoge su dragocjenosti nestale. Javnost je za to doznala tek tri mjeseca kasnije zahvaljujući njezinom bliskom prijatelju.

 

Glazbena DivaEurovizijaJugoslavijaCia
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
