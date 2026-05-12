Putin na večeru pozvao neobičnu gošću. Je li to bio njegov dvojnik? Procijenite sami...

Neobičan potez Vladimira Putina. Na večeru je izveo 92-godišnju Veru Gurevič, svoju nekadašnju učiteljicu.

Putin ju je pozvao na proslavu Dana pobjede, a dočekao ju je u predvorju hotela u Moskvi s buketom cvijeća, nakon čega su učiteljica i ruski predsjednik zajedno otišli.

Prema navodima Kremlja, Putin je pri izlasku u predvorju hotela razgovarao sa slučajnim prolaznicima. Međutim, objava videa je na društvenim mrežama ponovno pokrenula sumnje da Putin ima dvojnika - jer ga je učiteljica upitala: jesi li to ti?