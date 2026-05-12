U tek sagrađenu kuću udario grom! Željko u suzama: 'Valjda sam Bogu kriv'

Tuča, kiša i jak vjetar - Zagreb i širu okolicu sredinom dana pogodilo je snažno nevrijeme u kojem je ozlijeđeno troje ljudi, a koje se stvorilo brojne probleme u prometu. Stabla su padala na prometnice, oštećeni su krovovi, letjeli su crjepovi.

Poharalo je i Kutinu te Veliku Ludinu kod Popovače. I u Varaždinskim toplicama proljeće se u nekoliko minuta pretvorilo u kasnu jesen.

Promjena vremena bila je očekivana, ali da će doći tako naglo - tome se nitko nije nadao. Zagrepčanka Jasna nam je priznala: "Šokirana sam da se opet događa ono što se prije događalo. Nisam mislila da će to tako biti".

Grom udario u Željkovu kuću

Koliko se sve brzo odvilo, iznenadilo je i Mariju: "Iznenađujuće je kojom brzinom i u kako kratkom vremenu se ovako strašne stvari događaju. To se tako munjevito sve odvija".

Županijski centar 112 zaprimio je oko 250 poziva građana za područje Zagreba i zagrebačke županije. Tri su osobe ozlijeđene.

A jedna obitelj pamtit će današnji dan dok su živi. U njihovu tek sagrađenu kuću udario je grom.

"To je odjednom puklo, ja sam mislio da je puklo u kliznu ogradu, u motor. Starija je sletjela s kata. Susjedi kažu - zovite tatu. Ja sam izletio, a ženu i djecu kod susjeda odvukao", prepričava dramatične trenutke vlasnik kuće Željko Princip.

Pozvali su policiju, vatrogasce i druge hitne službe. "Uredno imam papire sve. Bog me jedino tako kaznio. Sve papire imam. Što da vam kažem. Valjda sam Bogu toliko kriv, drugom nisam nikom dužan.", govori kroz suze Željko.

Pune ruke posla za vatrogasce

Bio je ovo još jedan naporan dan za zagrebačke vatrogasce.

"Odradili su 70-ak intervencija. Uglavnom se radilo o uklanjaju stabala, dijelova stabala s prometnica, sa žica i s automobila. Bilo je također par intervencija uklanjanja dijelova objekta tipa limova, ograda i sličnih", pojasnio je zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca Siniša Jembrih.

Jednoj takvoj sceni svjedočio je Zlatko iz Zagreba.

"Trčao sam od Remize, krov je diglo u zrak i kao stranicu okrenuo. Letjelo je na susjednu kuću, na aute. Sva sreća, glave su ostale čitave", ističe Zlatko.

No materijalna šteta zabilježena je u mnogim mjestima središnje i sjeverne Hrvatske. Primjerice, u Velikoj Ludini nevrijeme je u samo nekoliko minuta uništilo sve ono na čemu su ljudi mjesecima vrijedno radili.