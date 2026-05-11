STIŽE NEVRIJEME /

Izdano žuto upozorenje za Zagreb, Karlovac i Rijeku, a pogledajte gdje će biti još opasnije

Foto: dhmz

Narančasti meteoalarm u ponedjeljak je na snazi za osječku regiju i to zbog opasnog grmljavinskog nevremena, javlja Državni hidrometeorološki zavod

11.5.2026.
16:11
danas.hr
dhmz
Narančasti meteoalarm u ponedjeljak je na snazi za osječku regiju i to zbog opasnog grmljavinskog nevremena, javlja Državni hidrometeorološki zavod. 

DHMZ upozorava na moguća jaka grmljavinska nevremena praćena olujnim vjetrom, tučom i lokalno obilnom kišom. Vjerojatnost pojave grmljavine veća je od 70 posto. Navode kako su moguća oštećenja na imovini, drveću te lokalne bujične poplave.

Žuti alarm izdan je za zagrebačku, karlovačku i riječku regiju. U tim područjima očekuju se mjestimično izraženiji pljuskovi s grmljavinom, s vjerojatnošću pojave grmljavine većom od 60 posto. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenim terenima, šumama i livadama te oprez u prometu. Bit će relativno vjetrovito s umjerenim, ponegdje i jakim jugozapadnim vjetrom.

Upozorenja i za sutra

Meteoalarm je upaljen i u utorak, no ovoga puta za područje Velebitskog kanala. Očekuje se jaka, ponegdje vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35–65 čvorova (65–120 km/h).

Građane se poziva na oprez, posebno na otvorenim terenima, u prometu te uz obalu i planinske prijevoje. Preporučuje se izbjegavanje boravka u prirodi i poduzimanje mjera zaštite imovine.

Prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak javlja promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom.

Vjetar većinom umjeren jugozapadni, u drugom dijelu dana mjestimice i jak, uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na južni i jugozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celzija, u gorju malo niža. 

POGLEDAJTE VIDEO: Koliko je opasno nevrijeme koje se najavljuje? Jembrih: 'Znate ono - to je vuk, to je vuk i onda jedanput...'

DhmzNevrijemeMeteoalarmRijekaZagrebOsijek
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
