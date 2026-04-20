Grom udario kuću tijekom nevremena, vatrogasci objavili fotografije

Tijekom nevremena koje je u nedjelju poslijepodne zahvatilo dijelove Hrvatske, grom je udario u obiteljsku kuću u Lupinjaku u sastavu Općine Hum na Sutli.

Vatrogasci DVD Klenovca, objavili su detalje intervencije i fotografije. Dojava je stigla u nedjelju u 17.27 sati kada su im javili da se radi o udaru groma u kuću u Lupinjaku.

Izlaze s navalnim vozilom i šest vatrogasaca. "Po dolasku na mjesto intervencije zatičemo oštećenje kuće nakon udara groma i električnih instalacija u kući. Pregledavamo termalnom kamerom kritična mjesta i utvrđujemo da nema mogućih žarišta. Još nam se pridružuju dva operativca", objavili su.

Pridružili su se i kolege iz Javne vatrogasne postaje Krapina te su zajedno pregledali kritična mjesta termalnom kamerom.

"Zbog problema sa električnim brojilom preko VOC-a obavještavamo djelatnike Elektre. Pošto nije bilo više potrebe za djelovanjem kolege iz JVP Krapina se vraćaju u postrojbu, a mi ostajemo na mjestu intervencije do dolaska djelatnika Elektre. U međuvremenu smo osigurali kućanstvu agregat za struju pošto su instalacije neupotrebljive", naveli su.

POGLEDAJTE VIDEO Jako nevrijeme s tučom pogodilo dijelove Hrvatske, stižu snimke: 'Horor, zamračilo se'