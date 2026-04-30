Još se saniraju posljedice oluje pod Sljemenom: Građanima uskoro stiže poziv za odštetu

Polomljena i porušena stabla i dalje predstavljaju velik problem na mnogim lokacijama pod Sljemenom. Posljedice snažnog nevremena saniraju se već tjednima, a na pojedinim područjima radovi su tek na polovici.

Jedna od najpogođenijih lokacija je park-šuma Kraljevec, gdje je, prema procjenama Hrvatskih šuma, stradalo oko 1600 stabala.

“Trenutno se nalazimo na predjelu park-šume Kraljevec. Oko 1600 stabala je ovdje stradalo. Mi smo negdje na 50 posto sanacije. Oko 800 stabala izvukli smo na pomoćno istovarište, a dio je već otpremljen”, rekao je Damir Miškulin, voditelj zagrebačke ispostave Hrvatskih šuma.

Iz resornog ministarstva ističu kako će sva drvna masa prikupljena tijekom sanacije biti iskorištena.

“Tih 70 tisuća kubika drvne mase prema procjenama će se sanirati i ranije. Ništa neće ostati neiskorišteno – dio će završiti kao ogrjev, a dio u daljnjoj preradi”, poručio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Obnova šuma

Nakon što se uklone posljedice nevremena, slijedi nova faza – obnova šuma. U Hrvatskim šumama naglašavaju da je cilj stvoriti mlađe i otpornije šumske sastojine koje će lakše podnositi sve češće ekstremne vremenske uvjete.

“Cilj nam je na ovom području dobiti kvalitetne, mlade i vitalne šume koje su otpornije na klimatske promjene. Stara stabla pokazala su se vrlo problematičnima kada dolaze ekstremni vremenski uvjeti”, istaknuo je Joško Radanović, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma.

Ipak, do obnove i sadnje čeka još puno posla jer dio sljemenskih staza još nije očišćen, što predstavlja velik problem planinarima, trkačima i rekreativcima.

Posebno je pogođena jedna od najpoznatijih sljemenskih ruta. “Najpoznatija staza na Sljemenu, Leustek, koja vodi od Gračana do tornja, apsolutno je blokirana stablima. Morali smo tražiti alternativne pravce kako bismo došli do vrha”, upozorio je Siniša Mareković Car iz Atletskog kluba Sljeme.

Grad Zagreb od ponedjeljka prima dokumentaciju za odštetu

Nakon oluje gradske službe zaprimile su oko 4900 prijava građana vezanih uz štetu na privatnoj i javnoj imovini. Sada iz Grada Zagreba najavljuju novi korak – od ponedjeljka se raspisuje javni poziv za dostavu potrebne dokumentacije kako bi građani mogli ostvariti pravo na financijsku pomoć.

“Sljedeći tjedan, u ponedjeljak, raspisujemo javni poziv za dokumentaciju. Pozivam sve građane da se jave. Sve koji su već prijavili štetu izravno ćemo putem e-maila obavijestiti o informacijama, obrascima i protokolima, tako da ne moraju brinuti da će nešto propustiti”, rekao je Filip Ćurko iz Povjerenstva za procjenu šteta Grada Zagreba.

Prve isplate odštete građani mogu očekivati tijekom ljeta.

Dobre vijesti stižu i za sve Zagrepčane koji će Praznik rada provesti na otvorenom – park Maksimir u međuvremenu je u potpunosti saniran i ponovno siguran za posjetitelje.