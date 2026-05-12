Kultni klub HNL-a pred gašenjem: Evo koji su planovi za nogometnog velikana iz Šibenika

'VJERUJEMO U ČUDA' /

Bolje umrijeti na nogama nego živjeti na koljenima - ovo je kultna parola meksičkog Matije Gubeca, revolucionara Emiliana Zapate. E pa jedan drugi Zapata, Kolumbijac Eduardo Zapata, 2020. godine postao je gazda nogometnog kluba Šibenik.

Činilo se da će novi egzotični vlasnici postati spasitelji, ali uslijedila su dugovanja, štrajk, blokade. Šibenski Zapata ne da nije umro na nogama, nego je zbrisao. Došao je novi vlasnik - ugledni direktor europske lige u američkom nogometu - američkom. Ali koban mix starih dugova i novih očekivanja opet dovodi do kaosa.

Šibenčani nisu dobili licencu, bačeni su u četvrtu ligu i sada žive na koljenima. Sve ovo zvuči dosta tmurno i klub će se formalno uskoro ugasiti, ali uz novo ime možda krene neki novi početak. Više pogledajte u prilogu.