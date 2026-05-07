Stilin otkrio tri prednosti grupe Lelek i zašto prolaze u finale. A kritike Turske: 'Nisu bitni'

Moćan nastup, Finska i Hrvatska se posebno ističu, one su top pet, prolaze nas trnci dok ih gledamo, razvalile su - tako na društvenim mrežama Eurosong fanovi komentiraju samo mali isječak s probe uoči nastupa. A otkako je taj video izašao na kladionicama su skočile za tri mjesta.

Za pet dana kreće Eurosong. Cure iz Leleka nastupaju prvu večer, a kladionice im predviđaju ulazak u finale. Pet dana prije Eurosonga iz Beča su nam se javile Lelekice. Za Direkt kažu da su zadovoljne i da jedva čekaju da svi vide cijeli nastup.

Šanse grupe Lelek uoči Eurosonga u Direktu je komentirao kritičar Bojan Stilin.

Grupa Lelek je skočila na kladionicama, na 13. mjesto. Čuli smo komentare fanova da im je nastup moćan i zanimljiv. Kakvi su tvoji dojmovi?

Sada je sve puno bolje, iako znamo od početka da je to pseudonacionalizam umotan u lažni feminizam, ali to je poruka više za autore projekta a ne same cure koje pošteno i dobro rade posao. Nastup je kvalitetan, vizualno dobro odrađen. Navodno će imati i dash-cam gdje oni izlaze na stage, što su neki efekti koje nismo vidjeli na Eurosongu. Svi koji su tamo hvale kostime i outfit, nije iznenađujuće da su se popele na kladionicama. Ja mislim da im je domet deseto mjesto otprilike, ali u finale bi trebale proći.

Imaju tri eksplicitne prednosti. U polufinalu smo sa Srbijom i Crnom Gorom pa možemo računati na dosta glasova njihovog žirija i publike. Druga je to što nema puno etno pjesama ove godine pa ljudi koje vole takvu muziku se nemaju za Bog zna što uhvatiti. A treće je dobra pozicija u ždrijebu. Svi parametri Eurosonga su zadovoljeni.

Turska se javila, kritiziraju pjesmu da je politička, na društvenim mrežama kažu da se ih se prikazuje negativno, da su tetovaže provokacija. Može li taj mali skandal pomoći ili odmoći?

Rekao bih da su se javili turski tabloidi, a oni kao i Turska nemaju neku bitnu ulogu na Eurosongu. Ne sudjeluju već 25, skoro 30 godina, što je šteta jer su imali dobre pjesme. Islamski svijet je prisutan u dosta europskih zemalja pa bi to moglo odjeknuti, ali mislim da to nije neka drama. Naši su to više planirali kao boost, provokaciju, nije baš nešto prošlo. Mislim da neće baš utjecati na rezultat.

Imaš li favorita?

Ima jako puno pop dance prosječnih pjesama, dosta balada, malih gimmicka. Jedina pjesma koja iskače je grčki Ferto, ona je druga na kladionicama. Ona zvuči kao neki blesavi post techno folk, i ima pozadinu Minecraft igre. Privlači razne publike i dosta je maštovito i šašavo. Ali lako za mene, moji favoriti ne pobjeđuju. Čini se da je stopostotni favorit ove godine Finska i čini se da postoje dobri razlozi za to. A oni se zovu politika.

Kod Finske imamo violinu na pozornici?

Finska je prva zemlja koja je nakon 1999. kad su mijenjana pravila, kad je uvedena obaveza nastupa na playback, njihova violinistica dobila priliku da svira uživo. To je bez presedana i veliko iznenađenje. Za razliku od pet zemalja koje bojkotiraju Eurosong, dakle Španjolska, Nizozemska, Irska, Italija i Island, je odmah krenula u proaktivnu kampanju 'Eurovizijskog bombardiranja' Izraela. Krenuli su raditi analize, brojati televote namještaljke proteklih godina, objavljivali sve to na svojim stranicama. Uspjeli su isposlovati kod EBU-a da se broj glasova i u polufinalu i finalu smanji s 20 na 10 što je pola glasova za Izrael manje. Uspjeli su isposlovati još neke promjene pravila, ali naravno za svoj račun. Mislim da će im to uspjeti, sad imaju 30 i nešto posto po kladionicama. Izrael već drami i to se sad već vidi.

Misliš da su time smanjili šanse Izraelu za pobjedu? Znamo da je zadnje dvije godine bio favorit publike.

Žiri će sigurno nagraditi sviranje violine uživo, jer to spada u njihov dio posla. S druge strane ove godine je 20. obljetnica otkad su pobijedili na Eurosongu s pjesmom Hard Rock Hallelujah, pa je i taj jubilej u igri. Puno stvari im ide u prilog. Prije dvije godine us ih doslovno pokrali, sjećate se Kaarije.

Tu i tamo bljesne taj heavy metan na Eurosongu, ciklički se događa.

Ove godine su se Srbi odlučili za malo depresivniji metal.

Uvijek je politika izražena, ali zapravo nikad kao ove godine. Neke zemlje bojkotiraju, mijenjaju se pravila. Imamo pjesmu koju je napisala prošlogodišnja natjecateljica koja je preživjela napad Hamasa.

Pjesma je pritom na francuskom, objasnite mi otkud Izrael s pjesmom na Francuskom? Možda malo trolaju Macrona koji baš i ne voli Izrael. Za njih se plebiscitarno glasa, oni dižu svu svoju dijasporu na noge. To su količine glasova koje su neprebrojive. No u pretvaranju broja glasova u bodove će dobiti dosta manje. S nama su u prvom polufinalu i trebali bi proći u finale, ali mislim da neće biti u top deset.

Što kažeš na Slovence? Dok će svi gledati Eurosong, na slovenskoj javnoj televiziji puštat će dokumentarce o Palestini...

Slovenija je jedina država u okruženju koja je sad nedavno priznala Palestinu. Imala je političku agentu. Vlada Roberta Goloba je jasno igrala preko Eurosonga tu igru. Nedavno sam imao intervju s Laibachom koji su rekli da su pregovarali da predstavljaju Sloveniju na Eurosongu, malo im je falilo. Povukli su se. U svakom slučaju, neće im to dugo trajati. Kod njih je promjena vlasti u procesu, Janša je veliki ljubitelj Izraela. On će sve vratit po starom. Ovo je godina kad Slovenija može pokazivati mišiće, nagodinu teško.

Dakle, Lelekice prolaze u finale, maksimum deseto mjesto i pobjeda Finske?

Ukratko rečeno, ali nemojte me hvatati za riječ.