Emotivno prisjećanje na 1989. godinu. Emilija Kokić: 'Taj dan ugraviran mi je u mozak i srce'

Glas Emilije Kokić na današnji dan prije 37 godina odjeknuo je švicarskom Lausannom i donio tadašnjoj Jugoslaviji jedinu pobjedu na Pjesmi Eurovizije.

Pobjednička pjesma "Rock Me" koju je maestralno izvela tada mlada zadarska pjevačica lansirala je grupu Riva u zvjezdanu orbitu, no za Emiliju je to bio tek početak puta koji ju je odveo kroz uspješnu solo karijeru, pedagoški rad pa sve do neočekivanog zaokreta prema psihoterapiji.

Foto: INTERFOTO/Personalities, INTERFOTO/Alamy/Profimedia

Povodom 37. godišnjice tog povijesnog trenutka, Emilija se prisjetila tog razdoblja, životnih promjena koje su uslijedile, a dotakla se i sadašnjeg života u rodnom Zadru.

Sjećanje koje ne blijedi

Na pitanje je li zaboravila na to da je danas obljetnica pobjede na Eurosongu Emilija Kokić nam kaže da je to nemoguće jer joj je taj datum ugraviran u mozak i u srce.

"To sjećanje sam spremila na jedno prekrasno mjesto. To je jedan od posebnijih događaja u mom životu. Ne mislim sad ono u smislu to je bio veliki uspjeh nego baš onako emocionalno. To je jedna neočekivana radost i zadovoljstvo. Baš svaki put kad se sjetim i svake godine kad je Dora, kad je Eurosong, ta mi se sjećanja vrate i uvijek sam zahvalna što sam imala priliku doživjeti tako nešto." kaže nam Emilija.

Nestanak privatnosti i stalna putovanja

U trenutku pobjede imala je 21 godinu, a život joj se, kako kaže, u potpunosti promijenio.

Foto: kpa/United Archives/Profimedia

" Iz temelja se promijenio. Kao prvo i osnovno nestala je sva privatnost. Toga više nije bilo u našem životu. Minimalno godinu dana konstantno smo bili s koferima u rukama. Kao pobjednici Eurosonga naravno da smo bili atraktivni u svim emisijama koje god televizije. Tko god je Europi organizirao nekakvu emisiju ili nekakav event željeli su imati aktualne eurovizijske pobjednike kao goste. Stvarno smo jako, jako puno putovali i nastupali, tako da je život u potpunosti postao drugačiji nego kakav je bio prije toga. Ja sam u to vrijeme studirala engleski i njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od jedne studentice koja je prije toga bila gimnastičarka odjedanput je počeo jedan takav život. Ne znam je li možete zamisliti koliki je to preokret bio", govori nam Emilija.

Foto: Instagram

Fakultet nije, kaže nam, uspjela završiti iako je htjela nastaviti studirati unatoč velikoj slavi i karijeri koja je bila pred njom.

"Odlazila sam pitati je li ikako moguće da nekako budem izvanredni student da to nekako ipak uspijem uskladiti. Međutim, morala sam dolaziti na jezične vježbe i to redovito. A kako bi uspjela uz sve ovo što mi se dogodilo biti redovita na vježbama" objašnjava nam Emilija.

'Nitko nas nije mogao pripremiti na to'

Govoreći o tome kako se snašla u nagloj slavi i gubitku privatnosti, priznaje da joj nije bilo lako.

Foto: INTERFOTO/Personalities, INTERFOTO/Alamy/Profimedia

"Bila sam poprilično izgubljena. Trebalo se snaći. Ne postoji nikakva škola, nikakva tečaj i nikakve upute koje vam netko može dati da vam savjetuje kako to izgleda kada odjedanput izgubite privatnost i postanete javna osoba. Nitko nama nije ništa mogao reći. Nitko nije imao sličnu priču, nitko nije to prošao. Koliko je samo novinara htjelo imati intervju s nama... A ja sam bila jedno mlado stvorenje od 21 godinu i nisam imala izbora nego biti autentična, biti to što jesam. Nisam mogla ni kalkulirati ni manipulirati ni pitanjima ni odgovorima", govori nam Emilija te dodaje:

"Ta moja psihička stabilnost koju sam imala u to vrijeme još kao mlada i nezrela u tim ranim godinama - rekla bi da mi je to bilo ključno da sve to izdržim" naglašava.

Zadar kao mirna luka

Danas, smirena i posvećena radu s ljudima, glazbi i podučavanju, Emilija živi život daleko od pritiska velike scene, ali s istom zahvalnošću prema putu koji ju je doveo do toga.

Foto: Instagram

Ona i suprug preselili su u Zadar te ističe kako joj život u manjem gradu više odgovara.

"I moj suprug koji je Zagrepčanin obožava Zadar i stvarno je tu sve puno drugačije, humanije. Nekako u manjem gradu nema tog stresa oko prometa i gužvi. Neusporedivo u odnosu na Zagreb. Recimo na drugi kraj grada ako treba skoknuti po nešto, to vam je petnaest minuta", kaže nam Emilija prednosti manjih gradova i olakšanje koje im to donosi u svakodnevnom životu.

Također se i dalje aktivno bavi glazbom i edukacijom kroz školu pjevanja koju vodi.

"Imam školu pjevanja koju sam otvorila u Zagrebu, a sad je imam u Zadru. Završila sam i tjelesno orijentiranu psihoterapiju, tako da mi je fantastično što sve to znanje mogu upotrijebiti u radu s ljudima. Kad vam netko dođe, upiše se u školu pjevanja i misli da ima problem to što ne može pustiti glas. Misli da to treba naučiti, a zapravo je emocionalni psihološki problem u pozadini kojeg ja sad jako dobro znam, razumijem i vidljiv mi je iz aviona." kaže Emilija te ističe da se raduje nastupu naše grupe Lelek na ovogodišnjem Eurosongu.

POGLEDAJTE VIDEO: Emilija Kokić i Tajči za Direkt otkrile što se zbivalo iza kulisa najvažnije pjesme svih vremena