Hrvatska oduševila u Beču? Prva proba Lelekica ostavila fanove Eurosonga bez daha

Samo nekoliko dana uoči početka službenog natjecateljskog dijela Eurosonga, atmosfera u Beču se zahuktava, a hrvatske predstavnice, grupa Lelek, već su uspjele privući ogromnu pažnju. Službeni Instagram profil Dore objavio je izvještaj s njihove prve probe, preuzet s popularne platforme Reddit, koji je izazvao lavinu pozitivnih komentara i postavio Hrvatsku visoko na ljestvicu favorita među fanovima.

Opis probe pjesme "Andromeda" ne štedi na pohvalama, sugerirajući da peteročlani sastav donosi na eurovizijsku pozornicu nešto uistinu posebno i transformirajuće. Obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju prve službene isječke nastupa nakon što je izvještaj podigao očekivanja do neba.

Veličanstven dolazak na pozornicu

Prema objavljenom tekstu, nastup grupe Lelek, koja je pobjedom na Dori u veljači osigurala put u Beč, počinje dramatičnim i impresivnim kadrom. Članice benda koriste dugačku pistu koja vodi od takozvanog "Green Rooma" do glavne pozornice. Posebno se ističe modni odabir. "Obožavatelji Leleka već znaju iz njihove pobjedničke izvedbe na Dori koliko vole upečatljive haljine, stoji u objavi. Vizual je opisan kao "gotovo jeziv", ali savršeno usklađen s dramatičnom atmosferom pjesme "Andromeda".

Od mistične špilje do vrtloga vremena

Cjelokupni dojam nastupa zaokružuju moćne vizualizacije na ekranima iza benda. Izvještaj opisuje putovanje koje publiku vodi "iz mistične špilje u očaravajuću šumu", a sve kulminira završetkom u kojem ih kamera velikom brzinom povlači kroz "svojevrsnu crvotočinu, stvarajući osjećaj vremenskog vrtloga".

Reakcije na objavu bile su gotovo jednoglasno euforične. Obožavatelji iz Hrvatske i inozemstva iskazali su svoje oduševljenje u komentarima. "Sprema li nam se Epic and Iconic?.. da ili DA?", upitala je jedna korisnica, dok su drugi jednostavno poručili: "So, here are the winners", odnosno "Evo pobjednica". Komentari poput "Ovo će biti top, već vidim" i "Jedva čekam" samo potvrđuju da je iščekivanje dosegnulo vrhunac. Sudeći prema prvoj probi, Hrvatska s grupom Lelek u Beč donosi nastup koji bi mogao ostati zapamćen kao jedan od najupečatljivijih na Eurosongu 2026. godine.

