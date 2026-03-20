Lana Mandarić tjednima nakon Dore 2026.: 'Zahvaljujući njoj trema me nikad nije skroz blokirala'

Mlada pjevačica Lana Mandarić (25) već je dvaput okušala sreću na Dori, baš kao i njezina majka prije nje, pa se može reći da joj je glazba gotovo zapisana u genima. Iako ove godine nije izborila odlazak na Eurovision Song Contest, mnogi su je gledatelji i obožavatelji smatrali jednom od favoritkinja natjecanja. Kako je započela njezina glazbena priča, koji su joj kolege bili favoriti i kakvi su joj planovi za dalje, otkrila nam je u intervjuu.

Kako gledate na svoj nastup na Dori 2026. sada kad su se slegnuli dojmovi?

Moj ovogodišnji nastup na Dori ocjenjujem uspješnim i zbilja mi je bio posebno iskustvo. Ove godine imala sam priliku predstaviti se u potpuno drugačijem izdanju nego ranije, s pjesmom bržeg ritma koja je zahtijevala puno energije na pozornici. Uz mene su bili plesači iz Transform Crewa, s kojima sam imala sjajnu suradnju, pa je cijeli nastup dobio dodatnu dinamiku i vizualnu snagu. Mislim da mi je upravo taj izazov da spojim pjevanje, ples i scenski nastup donio puno novih iskustava kroz priliku da publici pružim i puno više od same vokalne interpretacije.

Ovo nije Vaš prvi nastup na Dori. Što se u Vama promijenilo od zadnjeg nastupa? Što ste od tad naučili?

Mislim da sam u međuvremenu postala zrelija i kao osoba i kao izvođač. Ovoga puta sam više pažnje posvetila detaljima, ali sam se istovremeno i više prepustila samom trenutku na pozornici. Naučila sam manje razmišljati o komentarima drugih, a više slušati sebe i uživati u nastupu.

Kako je izgledao proces nastanka pjesme za Doru? Od početne ideje, scenografije, kostima, koreografije…

Pjesma je nastala u suradnji s mojom majkom Zoranom a producirao ju je Marko Drežnjak. U početku je pjesma bila zamišljena kao balada, pa sam bila ugodno iznenađena kako ju je Marko uspio zapakirati u potpuno drugačiji, energičniji aranžman. Kostim za nastup osmislio je Nicolas Diamane, dok je za scenski koncept bio zadužen moj kreativni direktor Davor Worda Ćiković, koji je s puno strpljenja saslušao sve moje ideje. Plesnu koreografiju potpisuju Maja i Petra Zajec.

Koliko Vam pomaže iskustvo Vaše majke Zorane i njezini savjeti?

Njeno iskustvo mi je zaista zlata vrijedno, pogotovo kad se radi o nastupu na Dori. Imamo jako blizak i iskren odnos pa mi uvijek, bez uvijanja, kaže kako stvari stoje i na čemu trebam još poraditi kao vokalistica i performerica. Mislim da me upravo zbog toga dobro pripremila, jer me trema nikad nije do kraja blokirala i znam što mogu očekivati na nastupu.

Kako Vaši najbliži reagiraju na Vaš tempo i sve obaveze koje dolaze s glazbenom karijerom?

Moji najbliži su već navikli na moj konstantno aktivan lifestyle i odluke koje često uključuju žongliranje između više obveza odjednom. Uvijek mi daju podršku i razumiju koliko mi je važno ovo što radim. Mislim da bez njihove podrške sve to ne bi bilo moguće uskladiti.

Što Vam znači sudjelovanje na Dori i što Vam ono donosi za budućnost?

Svaka ovakva prilika da se predstavim pred velikom publikom za mene je jako važna i vjerujem da može otvoriti brojna nova vrata za buduće nastupe. No, ako zanemarimo sve te benefite, meni je ipak najvažnije to što sam ostvarila svoj san da nastupim na Dori. Čak i ako nakon ovoga ne dođe neka nova prilika, znam da ću biti u redu i nastaviti dalje, jer sam svjesna koliko sam ljubavi i truda uložila u pripreme za Doru.

Tko Vas je od izvođača ove godine posebno dojmio?

Moja curka Lara Demarin osvojila me i kao osoba i kao performerica. Tu bih svakako spomenula i Sergeja, Anandu te Marka Kutlića, s kojim sam imala priliku nastupati kao gošća na njegovom rasprodanom koncertu u Tvornici kulture i jako sam mu zahvalna na toj prilici. Ovu Doru pamtit ću po puno talentiranih i raznolikih artista koji su, iznad svega, strastveni i iskreno posvećeni glazbi.

Što publika može očekivati od Vas u nastavku godine?

Publika od mene može očekivati još puno novih plesnih singlova, ali i puno live nastupa. Veselim se novoj glazbi i svemu što dolazi.