Pjevačica Emilija Kokić (55) je jedina hrvatska pobjednica u povijesti Eurosonga. Prošlo je već 35 godina otkako se na glazbenom natjecanju proslavila s pjesmom "Rock me" u švicarskoj Lausanni.

Emilija je 1989. godine s grupom "Riva" predstavljala tadašnju Jugoslaviju i s ukupno 137 bodova odnijela pobjedu. No, što su oni tada imali, a drugi nisu ispričala je svojedobno za RTL Direkt:

"Pa mi smo prije 35 godina stvarno izgledali vrlo svježe, vrlo moderno. Tad nije baš bilo uobičajeno da bendovi i izvođači imaju scenski nastup da imaju koreografiju, da su tako stilizirani. Mi smo zapravo razmišljali o svakom detalju i to je izgledalo vrlo jednostavno, a u tome i jest poanta. Kad vam se čini da nešto jako jednostavno, to znači da je netko razmišljao o tome, da je netko radio na tome da izgleda kao da je jednostavno. Zapravo, kad god se nekom dogodi uspjeh veći ili manji iza tog uspjeha stoji rad."

Tekst pjesme napisao je Stevo Cvikić, a glazbu Rajko Dujmić. Zahvaljujući pobjedi Rive u Švicarskoj, iduće se natjecanje Eurosonga održalo u Zagrebu, koji je još uvijek bio dio Jugoslavije. Tada je Toto Cutugno pobijedio s pjesmom "Insieme: 1992".

Elegantna diva

Emilija je tada zablistala u bijeloj haljini s crnim uzorcima, preko koje je nabacila crveni sako. Njezin nastup bio je pun energije i plesnih pokreta.

"Kada sam išla na Eurosong imala sam 20 godina. Naravno, to je bio početak koji sa sobom donosi širom otvorene oči. Sve je zanimljivo, sve je zabavno, sve vas zanima. Da nam je netko tada rekao da će se dogoditi dobar plasman, rekli bismo: 'Možda', a da nam je netko rekao da ćemo pobijediti, rekli bismo da nije baš normalan. Teško je kada si na početku karijere očekivati takav uspjeh, a nama se to dogodilo jako brzo i kao da nas je, s obzirom na to da nismo imali toliko scenskog iskustva, iznenadilo. Danas se divim svim ljudima koji su se jako brinuli o nama i iz današnje perspektive mogu čestitati svima i sebi odati priznanje i reći - baš si bila hrabra!", otkrila je za RTL prije dvije godine.

Podsjetimo, prva polufinalna večer Eurosonga 2024. započet će u utorak, 7.svibnja. Druga polufinalna večer bit će u četvrtak, 9. svibnja, a veliko finale slijedi u subotu, 11. svibnja.

Emilija je nedavno u razgovoru za RTL Direkt otkrila što misli o Baby Lasagni (28), predstavniku Hrvatske na ovogodišnjem Eurosongu.

"Mene je dečko oduševio, moram vam reći. Kad sam gledala nastup, činilo mi se da netko ima glavu i rep. Znači, netko je razmišljao o tom nastupu. Nisam znala da on to sve sam radi. Jednostavno imao je sve elemente koji su zapravo potrebni, a to je energija, scenski nastup i način na koji je prezentirao pjesmu, a osim toga dao je sebi totalno simpatično ime. Koliko sekundi nam je svima trebalo da zapamtimo to šašavo Baby Lasagna? Svi smo zapamtili odmah, a isto tako je jasno da je netko razmišljao o refrenu, o energiji, o nastupu, tako da sve pohvale i mislim da zaokružuje sve ono što je potrebno da bi bio zapažen, a samim time i vrlo visoko plasiran. Baš je dobra energija."

