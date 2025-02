Preminula glumica Lynne Marie Stewart:' Ona će uvijek biti najljepša žena u Zemlji lutaka'

Glumica Lynne Marie Stewart preminula je u 78. godini, a vijest o njenoj smrti potvrdila je njena bliska prijateljica. Stewart je ostavila neizbrisiv trag u svijetu televizije, najpoznatija po ulogama u kultnoj seriji "Pee-wee's Playhouse" i dječjoj emisiji"It's Always Sunny in Philadelphia".

"Srce mi se slama na vijest o smrti moje drage prijateljice Lynne Stewart. Jedna od najljubaznijih, najslađih, najsmješnijih žena koje su ikada živjele. Kultna gospođica Yvonne iz Pee-wee's Playhousea: Ona će uvijek biti 'najljepša žena u Zemlji lutaka", napisala je njezina kolegica i prijateljica Cassandra Peterson na Instagramu.

Lynne Stewart postala je prepoznatljiva po ulozi Miss Yvonne, najljepše žene u Zemlji lutaka, u popularnoj dječjoj emisiji "Pee-wee's Playhouse", koja je osvojila srca gledatelja od 1986. do 1991. godine.

Tijekom svoje karijere, Stewart je također igrala ulogu Bonnie Kelly, majke Charlieja Kellyja, u hit seriji "It's Always Sunny in Philadelphia". Osim toga, gostovala je u nekoliko Disneyjevih serija, među kojima su "Austin & Ally" i "Good Luck Charlie" 2011. godine. Nastupala je i u serijama "Raising Hope", "Marvin Marvin" i "Comedy Bang! Bang!", a manju ulogu ostvarila je i u filmu "Bridesmaids" iz 2011. godine.

