Severina posvetila dirljive riječi Andreji Čermak: Za to je imala poseban razlog

Andrea Čermak, supruga poznatog poduzetnika Hrvoja Čermaka i snaha generala Ivana Čermaka (75) danas slavi rođendan. Tim povodom, njezina dugogodišnja prijateljica, pjevačica Severina (52) posvetila joj je emotivnu objavu na Instagramu.

Severina i Andrea nekoć su izlazile zajedno, uživale u noćnim klubovima, na kavama i u restoranima. Osim toga, povezale su se na još jedan poseban način – bile su vjenčane kume jedna drugoj.

"U dobru i zlu do stote. Pjevaj, pleši, putuj, sve to sa mnom, svaki dan. Kupaj se u sreći i hodaj pola metra iznad zemlje, jer si za to stvorena. Sretan rođendan my sister from another mister. Volim do zvijezda", napisala je Severina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brojni obožavatelji uputili su Andreji čestitke, a komplimenata nije nedostajalo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Koje ljepotice", pisali su fanovi.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Andrea Čermak, Severina, Iva Balaban

Podsjetimo, Andrea je bila kuma na vjenčanju Severine i Igora Kojića, a Severina je njoj bila kuma na vjenčanju s Hrvojem Čermakom.

POGLEDAJTE VIDEO: Severina sprema iznenađenje! "Nova pjesma je za majke, očeve, branitelje i studente u Srbiji"

Tekst se nastavlja ispod oglasa