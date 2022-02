Bliži se dodjela Top.HR Music Awards, glazbene nagrade u organizaciji Hrvatske diskografske udruge i RTL-a, a koja predstavlja jedinstveno glazbeno priznanje na domaćoj sceni.

Ovogodišnja dodjela nagrada Top.HR Music Awards posvećena je ženama koje su ostavile traga u domaćoj glazbenoj povijesti, a jedna od njih je dakako i Emilija Kokić.

Nema onog tko se ne sjeća trenutka kada je zadarska pjevačica s grupom Riva kreirala senzaciju i 1989. osvojila Eurosong!

U intervjuu za RTL.hr Emilija se prisjetila svog nastupa na Euroviziji, otkrila je i kako je tijekom pandemije "nabacila" nekoliko kilograma, ali i to da nam uskoro donosi novu pjesmu!

"Kada mi kažete da sam jedna od žena koja je utjecala na hrvatsku glazbu i kada vratim film unazad onda znam da mislite na moj najveći uspjeh, a to je pobjeda na Eurosongu koja se dogodila s grupom Riva. Razumijem da je to ušlo u povijest, razumijem da je to veliko, ali kada mi kažete da sam ja ta žena - imam osjećaj kao da pričate o nekom drugom", rekla je Emilija koja se potom, ususret Dori, usvrnula i na svoje iskustvo na Euroviziji.

"Kada sam išla na Eurosong imala sam 20 godina. Naravno, to je bio početak koji sa sobom donosi širom otvorene oči. Sve je zanimljivo, sve je zabavno, sve vas zanima. Da nam je netko tada rekao da će se dogoditi dobar plasman, rekli bismo: 'Možda', a da nam je netko rekao da ćemo pobijediti, rekli bismo da nije baš normalan. Teško je kada si na početku karijere očekivati takav uspjeh, a nama se to dogodilo jako brzo i kao da nas je, s obzirom na to da nismo imali toliko scenskog iskustva, iznenadilo. Danas se divim svim ljudima koji su se jako brinuli o nama i iz današnje perspektive mogu čestitati svima i sebi odati priznanje i reći - baš si bila hrabra!", priznaje Kokić.

Glazbenica se dotaknula i prošlogodišnjeg nastupa Albine Grčić te rekla kako se jednostavno radilo o lošoj sreći.

"Sigurna sam da svi ljudi koji imaju ideju otići na Eurosong baš razmišljaju o tome što bi trebali napraviti. Konkretno, referirat ću se na prošlogodišnju hrvatsku predstavnicu Albinu Grčić, doista su napravili sve što su mogli i dogodi se loša sreća. Festival je takav, nisam sigurna da se baš radi o tome da ljudi koji rade na tome nisu talentirani. Podržavam sve ljude koji misle da imaju nešto dati tom festivalu. Važno je da se poklopi autentičnost izvođača sa senzibilitetom i rukopisom autora. Važno je da ljudi pršte na toj pozornici strašću, radošću, željom. Eurosong je takav".

Glazbena industrija, kao i svaka druga, nije ostala imuna na utjecaj pandemije. Dok su se neki glazbenici oslanjali na pomoć države, neki su bili primorani poduzeti i neke radikalne poteze. Primjerice, upravo je Emilija tijekom pandemije zatvorila vlastitu školu pjevanja.

"Teško sam se nosila s pandemijom pogotovo jer mi je škola pjevanja bila zatvorena godinu i pol dana. Nisam, dakle, ništa radila. Pjevanje je specifično i postoji velika opasnost o širenja virusa bez obzira na to što imamo masku. Kada se dogodio lockdown nisam više mogla otvarati školu i bila sam prisiljena raditi online, imala sam ogroman otpor. Dosta vremena sam provodila sama sa sobom, sa svojim psom, kuhala sam, pekla, nabila kilograme", otvoreno će Emilija.

No, ono čemu se definitivno svi mogu radovati jest Emilijina nova pjesma. Iako o datumu nije govorila, otkrila je kako se ponovno radi o suradnji s Markom Tomasovićem, s kojim surađuje već dugi niz godina.

"Jako mi nedostaje scena, jako mi nedostaju pjesme. U pregovorima sam Markom Tomasovićem s kojim dugo surađujem. Čeka se moj tekst, on bi volio da ja napišem tekst. Imamo neke ideje pa je shodno tome u planu i nova pjesma", zaključila je.