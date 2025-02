Rijetki znaju da Ella Dvornik nije završila srednju školu, sad objavila: 'Zašto moramo lagati djeci?'

Influencerica Ella Dvornik (34) redovito objavljuje isječke iz privatnog života na društvenoj mreži i jasno izražava svoje stavove o raznim temama. Ovoga puta, Ella se osvrnula na školsko doba - razdoblju koje mnogi s nostalgijom pamte. I dok mnogi ljudi žale za tim vremenima, Ella je iskreno priznala da njoj školski dani ne nedostaju.

Foto: Instagram

"Zašto moramo lagati djeci da bi se vratili u školske dane? Jer ja stvarno ne bih. A ne bi ni htjela biti dijete jer sad mogu biti dijete, samo imam novaca i nitko mi ništa ne brani. Uopće nisu u zavidnoj poziciji", poručila je Ella, a zatim upitala pratitelje: "Biste li vi natrag?".

Podsjetimo, Ella je prije dvije godine na konferenciji "Beep Up" otkrila da nikada nije završila srednju školu. Naime, krenula je u Umjetničku školu u Zagrebu, no odustala je već u drugom razredu.

Foto: Instagram

"Sve vrijeme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osjećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa", poručila je tada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A biste li se vi vratili u školske klupe? Glasajte u anketi!

POGLEDAJTE VIDEO: Danijela Dvornik vjeruje da Dino ne bi bio klasični starac: "Bio bi kao Mick Jagger"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa