Ovako je Ella Dvornik izgledala prije 12 godina: 'Mislila sam da sam debela'

Influencerica Ella Dvornik (34) posvetila se zdravom načinu života, zdravoj prehrani i redovitim treninzima. Rezultati su itekako vidljivi, a motivaciju i savjete za održavanje kontinuiteta vježbanja rado dijeli sa svojim pratiteljima. No, nije se oduvijek držala tog režima.

Ella se sada prisjetila razdoblja kada je imala 22 godine, a bila je puna nesigurnosti. Podijelila je staru fotografiju i otkrila da se tada smatrala "debelom", iako je bila iznimno vitka.

"2013. godina. Mislila sam da sam debela", napisala je Ella.

Uz predanost vježbanju i zdravijem načinu života, Ella je izgradila mišiće i utegnula figuru, a pratitelji je redovito obasipaju komplimentima.

Podijelila savjet za motivaciju

influencerica je nedavno podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama kako se uspijeva motivirati za trening čak i u onim najtežim trenucima. Otkrila je mali trik koji njoj pomaže da prevlada želju za ostankom kod kuće i ipak odradi trening.

"Meni se na trening ne ide, ali postavim si jedan cilj ujutro, a to je – samo odi u teretanu, ne moraš ništa raditi. Samo odi. Samo dođi tamo, sjedni, gledaj, pij vodu, pij kavu, ne moraš ništa raditi. I onda dođem u teretanu, treba mi nekih 10 minuta od stana, ili ako sam u Istri treba mi nekih 20 minuta autom, i dođem, stanem i kažem – OK, pa hajde kad sam već tu, da odem pet minuta na traku", ispričala je u videu na Instagramu.

"Odradim tih pet minuta na traci i onda si mislim – OK, izdržala sam pet minuta, pa ajde kad sam već tu, možda mogu još tri minute… uglavnom, postavim si jako mali cilj koji pređem u svakom slučaju. Malo je glupo da sam sad hodala do teretane da bi hodala u teretani, pa hajde kad sam već tu, mogu bar obaviti neku spravu koja mi je inače draga. Ne da mi se četiri serije, ne da mi se 40 kila… dobro nema veze, hajde stavit ćemo 35 kila, i neka budu tri serije. To obavim, i onda si mislim – pa dobro, kad sam već tu, mogu napraviti i tu četvrtu s 40", zaključila je.

