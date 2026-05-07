Hoće li Lelekice pobijediti na Eurosongu 2026.? Evo što kažu zadnje neslužbene procjene

Etno-pop sastav LELEK koji je odnio pobjedu na Dori 2026. s pjesmom "Andromeda" predstavljat će Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu. Grupa je osvojila i žiri i publiku, primivši 77 bodova od stručnog ocjenjivačkog suda te 96 bodova od gledatelja.

Stranica koje prikazuju tko bi mogao biti pobjednik ovogodišnjeg Eurosonga zadnjih je dana jedna od najposjećenijih, a Hrvatska se polako, ali sigurno penje prema vrhu.

Foto: eurovisionworld.com/Screenshot

Hrvatska je na 14. mjestu

Tako po zadnjim neslužbenim procjenama Hrvatska i njezine predstavnice na Eurosongu 2026. zauzimaju 14. mjesto. Na prvih pet mjesta nalaze se redom: Finska, Grčka, Danska, Australija i Francuska.

Foto: eurovisionworld.com/Screenshot

Siguran prolazak u finale?

Kad je pak riječ o procjenama za polufinalne večeri, prema istoj stranici, Hrvatska grupa Lelek s pjesmom "Andromeda", koja nastupa u prvoj polufinalnoj večeri u utorak 12. svibnja, ima siguran prolaz jer se trenutačno nalazi na šestom mjestu.

Podsjetimo, druga proba hrvatskih predstavnica na Eurosongu izazvala je snažne reakcije među fanovima. Snimka nastupa grupe Lelek već se ističe kao jedan od najupečatljivijih trenutaka natjecanja, a prema dojmovima sa službenog eurovizijskog Reddita, reakcije na drugu probu uglavnom su vrlo pozitivne.

