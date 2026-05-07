FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BLIŽI SE DAN ODLUKE /

Hoće li Lelekice pobijediti na Eurosongu 2026.? Evo što kažu zadnje neslužbene procjene

Hoće li Lelekice pobijediti na Eurosongu 2026.? Evo što kažu zadnje neslužbene procjene
×
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Druga proba hrvatskih predstavnica na Eurosongu izazvala je snažne reakcije među fanovima, a snimka nastupa grupe Lelek već se ističe kao jedan od najupečatljivijih trenutaka natjecanja

7.5.2026.
9:07
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Etno-pop sastav LELEK koji je odnio pobjedu na Dori 2026. s pjesmom "Andromeda" predstavljat će Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu. Grupa je osvojila i žiri i publiku, primivši 77 bodova od stručnog ocjenjivačkog suda te 96 bodova od gledatelja.

Stranica koje prikazuju tko bi mogao biti pobjednik ovogodišnjeg Eurosonga zadnjih je dana jedna od najposjećenijih, a Hrvatska se polako, ali sigurno penje prema vrhu. 

Hoće li Lelekice pobijediti na Eurosongu 2026.? Evo što kažu zadnje neslužbene procjene
Foto: eurovisionworld.com/Screenshot

Hrvatska je na 14. mjestu

Tako po zadnjim neslužbenim procjenama Hrvatska i njezine predstavnice na Eurosongu 2026. zauzimaju 14. mjesto. Na prvih pet mjesta nalaze se redom: Finska, Grčka, Danska, Australija i Francuska

Hoće li Lelekice pobijediti na Eurosongu 2026.? Evo što kažu zadnje neslužbene procjene
Foto: eurovisionworld.com/Screenshot

Siguran prolazak u finale?

Kad je pak riječ o procjenama za polufinalne večeri, prema istoj stranici, Hrvatska grupa Lelek s pjesmom "Andromeda", koja nastupa u prvoj polufinalnoj večeri u utorak 12. svibnja, ima siguran prolaz jer se trenutačno nalazi na šestom mjestu. 

Podsjetimo, druga proba hrvatskih predstavnica na Eurosongu izazvala je snažne reakcije među fanovima. Snimka nastupa grupe Lelek već se ističe kao jedan od najupečatljivijih trenutaka natjecanja, a prema dojmovima sa službenog eurovizijskog Reddita, reakcije na drugu probu uglavnom su vrlo pozitivne. 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Kyle Eastwood otvorio dušu u RTL Direktu: 'Njegovo ime baca veliku sjenu ponekad'

Eurosong 2026.LelekKladionica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike