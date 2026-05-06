Lelekice objavile fotografije nakon druge probe u Beču i oduševile obožavatelje
Službeni Instagram profil Dore i grupa Lelek koja uskoro predstavlja Hrvatsku na Eurosongu objavili su seriju fotografija s druge probe na velikoj pozornici u Beču. Fotografije su u kratkom roku izazvale lavinu oduševljenih komentara domaćih i stranih obožavatelja, koji s nestrpljenjem iščekuju njihov nastup u prvom polufinalu.
Vizualni spektakl i moćna izvedba
Objavljene fotografije, koje potpisuju fotografi Europske radiodifuzijske unije (EBU), otkrivaju detalje nastupa za pjesmu "Andromeda". Članice grupe odjevene su u slojevite crvene i bijele kostime koji podsjećaju na tradicionalnu nošnju. Njihov izgled upotpunjen je prepoznatljivim, simboličnim tradicionalnim iscrtavanjem lica i ruku. Scenografija je jednako impresivna. Fotografije prikazuju korištenje efekata dima, vatre, vizuala i moćne rasvjete.
'Najbolji hrvatski nastup u povijesti'
Reakcije na objavu bile su gotovo u potpunosti pozitivne, a obožavatelji nisu skrivali svoje visoke nade. "Ovo je kao da gledamo kako Mona Lisa nastaje! Najbolji hrvatski nastup u povijesti je uskoro pred nama", stoji u jednom od najupečatljivijih komentara. Drugi korisnici izražavaju nestrpljenje uoči nastupa zakazanog za utorak, 12. svibnja: "Tko će dočekati utorak...".
Podrška Lelekicama stiže iz cijelog svijeta. Javili su se obožavatelji iz Grčke, Njemačke, Kanade i Australije, obećavajući svoje glasove. "Već se pripremam za tri minute naježenosti u utorak", napisala je jedna korisnica iz Njemačke. U komentarima se vidi i briga za članice benda, pa je tako jedan obožavatelj upitao je li se članica Judita oporavila.
Nakon povijesnog drugog mjesta Baby Lasagne 2024. godine, očekivanja od hrvatskih predstavnika na Eurosongu veća su no ikad. Sudeći prema ovim fotografijama i reakcijama publike, Lelek ima sve što je potrebno da u Beču ostvari još jedan zapažen rezultat za Hrvatsku, a prema kladionicama stoje na 17. mjestu.
