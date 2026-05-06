Lelekice objavile fotografije nakon druge probe u Beču i oduševile obožavatelje

Službeni Instagram profil Dore i grupa Lelek koja uskoro predstavlja Hrvatsku na Eurosongu objavili su seriju fotografija s druge probe na velikoj pozornici u Beču. Fotografije su u kratkom roku izazvale lavinu oduševljenih komentara domaćih i stranih obožavatelja, koji s nestrpljenjem iščekuju njihov nastup u prvom polufinalu.

Vizualni spektakl i moćna izvedba

Objavljene fotografije, koje potpisuju fotografi Europske radiodifuzijske unije (EBU), otkrivaju detalje nastupa za pjesmu "Andromeda". Članice grupe odjevene su u slojevite crvene i bijele kostime koji podsjećaju na tradicionalnu nošnju. Njihov izgled upotpunjen je prepoznatljivim, simboličnim tradicionalnim iscrtavanjem lica i ruku. Scenografija je jednako impresivna. Fotografije prikazuju korištenje efekata dima, vatre, vizuala i moćne rasvjete.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

'Najbolji hrvatski nastup u povijesti'

Reakcije na objavu bile su gotovo u potpunosti pozitivne, a obožavatelji nisu skrivali svoje visoke nade. "Ovo je kao da gledamo kako Mona Lisa nastaje! Najbolji hrvatski nastup u povijesti je uskoro pred nama", stoji u jednom od najupečatljivijih komentara. Drugi korisnici izražavaju nestrpljenje uoči nastupa zakazanog za utorak, 12. svibnja: "Tko će dočekati utorak...".

Podrška Lelekicama stiže iz cijelog svijeta. Javili su se obožavatelji iz Grčke, Njemačke, Kanade i Australije, obećavajući svoje glasove. "Već se pripremam za tri minute naježenosti u utorak", napisala je jedna korisnica iz Njemačke. U komentarima se vidi i briga za članice benda, pa je tako jedan obožavatelj upitao je li se članica Judita oporavila.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nakon povijesnog drugog mjesta Baby Lasagne 2024. godine, očekivanja od hrvatskih predstavnika na Eurosongu veća su no ikad. Sudeći prema ovim fotografijama i reakcijama publike, Lelek ima sve što je potrebno da u Beču ostvari još jedan zapažen rezultat za Hrvatsku, a prema kladionicama stoje na 17. mjestu.