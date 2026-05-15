Baja nestao u restoranu, pronađene čahure i krv: Sumnja se na jezivu likvidaciju u susjedstvu

Beogradska policija i Više javno tužiteljstvo nastoje rasvijetliti misteriozni slučaj nestanka Aleksandra Nešovića, poznatog pod nadimkom "Baja", koji je posljednji put viđen u utorak navečer u jednom restoranu na Senjaku, piše portal Vreme.com.

Policiju je alarmirala njegova izvanbračna supruga, koja je navela da se s Nešovićem posljednji put čula u utorak oko 23 sata. On je tada boravio u spomenutom restoranu, gdje je navodno bio na sastanku s poznanicima. Od tada mu se gubi svaki trag.

Da je riječ o teškom kaznenom djelu posumnjalo se već nakon očevida. Policija je u ugostiteljskom objektu pronašla tragove koji upućuju na ozbiljan incident - unutra su bile dvije čahure kalibra devet milimetara, ali i tragovi krvi za koje se sumnja da pripadaju Baji. Sumnju je dodatno probudio mobitel, navodno marke iPhone, kojeg su istražitelji zapazili preko puta restorana, a isprva nisu znali čiji je.

Uhićeno osam ljudi, među njima i policajci

Nešovićevo tijelo još uvijek nije pronađeno, ali policija je već uhitila više osoba. Prvo su pali S.V. i M.S., dvojica muškaraca za koje se sumnja da su umiješani u teško kazneno djelo povezano s nestankom. Na teret im se navodno stavlja i nedozvoljeno držanje oružja, kao i izazivanje opće opasnosti.

Istraga je potom proširena i na ljude povezane s lokalom. Uhićen je vlasnik N.L. zbog sumnje da je pomagao počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela i da nije prijavio što se dogodilo. Dio medija objavio je i kako je priveden konobar te da ga istražitelji nastoje doznati zna li što se dogodilo kobne noći.

Uz sve to, uhićena su i trojica policajaca - B.M. (41), S.S. (33) i P.P. (47). Njih se, baš kao i šefa restorana, sumnjiči da su pomagali počinitelju nakon zločina i da nisu prijavili kazneno djelo. Isto tako, policija je lisice na ruke stavila i supruzi osumnjičenog S.V., koja mu je navodno donijela pištolj kojim je počinio zločin.

Tko je Baja?

Nešović se godinama povezuje s beogradskim kriminalnim miljeom, a posebno sa skupinom koju je predvodio Dejan Stojanović zvani "Keka".

Srbijanski tabloidi izvijestili su kako je početkom ove godine bio meta napada, a likvidaciju je izbjegao "pukom srećom".

Vjeruje se i kako se, vjerojatno zbog straha i sigurnosnih razloga, u pojedinim situacijama kretao uz pratnju osobnog osiguranja. Međutim, na sastanak u utorak navečer otišao je bez pratnje.

Iako nije službeno potvrđeno da je Nešović ubijen, krv, čahure, mobitel i sam broj uhićenih ukazuju na to da policija slučaj tretira kao moguću likvidaciju ili ubojstvo s pokušajem prikrivanju tragova.

