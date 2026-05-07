Članica grupe Lelek izgubila glas: Liječi se, no hoće li se oporaviti do Eurosonga?
Judita Štorga bori se sa streptokoknom upalom zbog koje je ostala bez glasa
Juditu Štorgu, članicu hrvatskih predstavnica na Eurosongu, grupe Lelek, zadesili su zdravstveni problemi tjedan dana prije nastupa u prvom polufinalu. Pjevačica je otkrila da se bori sa streptokoknom upalom zbog koje je ostala bez glasa.
Judita se na TikToku oglasila o svom stanju gdje je objavila video u kojem otvara usta na stihove njihove pjesme Andromeda dok u rukama drži kutije s lijekovima.
"POV: Eurosong je za tjedan dana, a ja sam bez glasa", napisala je na videu.
U komentarima je potvrdila da pije antibiotike zbog streptokoka, no i dodala kako se već osjeća puno bolje.
'Vodi me do zvijezda bez upale žlijezda'
Pratitelji su joj u komentarima zaželjeli brz oporavak te su joj davali savjete kako da brže ozdravi.
"Sretno, draga! Pokidat ćeš svakako, bez pritiska! Odlične ste što god da bude!", "Med i svježa jaja i sve te lijekove - trebamo tvoj glas", "Kupi si GeloRevoice u ljekarnoj, super za glasnice, savjet od magistra farmacije" i "Vodi me do zvijezda bez upale žlijezda", bili su neki od komentara.
Među komentarima našao se i bivši predstavnik Hrvatske na Eurosongu, Marko Bošnjak koji joj je napisao "Šaljem puno ljubavi i oporavljajuću energiju. Bit će to sve super".
Treće po redu u prvom polufinalu
Djevojke iz ansambla Lelek već su gotovo tjedan dana u Beču gdje se održavaju tehničke probe za 70. izdanje Eurosonga. Dvije tehničke probe odradile su 2. i 6. svibnja, a u nedjelju ih očekuje svečana ceremonija otvaranja uz tirkizni tepih.
Ansambl Lelek nastupa u prvom polufinalu u utorak, kao treći po redu.
