DRAMA UOČI NASTUPA /

Članica grupe Lelek izgubila glas: Liječi se, no hoće li se oporaviti do Eurosonga?

Članica grupe Lelek izgubila glas: Liječi se, no hoće li se oporaviti do Eurosonga?
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Judita Štorga bori se sa streptokoknom upalom zbog koje je ostala bez glasa

7.5.2026.
20:25
Neva Zganec/PIXSELL
Juditu Štorgu, članicu hrvatskih predstavnica na Eurosongu, grupe Lelek, zadesili su zdravstveni problemi tjedan dana prije nastupa u prvom polufinalu. Pjevačica je otkrila da se bori sa streptokoknom upalom zbog koje je ostala bez glasa.

Judita se na TikToku oglasila o svom stanju gdje je objavila video u kojem otvara usta na stihove njihove pjesme Andromeda dok u rukama drži kutije s lijekovima. 

"POV: Eurosong je za tjedan dana, a ja sam bez glasa", napisala je na videu.

@juditastorga POV: Eurovision Song Contest is in 7 days… and I have no voice Hvala svima na predivnim porukama podrške i ljubavi već sam sad puno bolje 🤍 #eurovision2026 #eurovision #lelek #croatia ♬ Andromeda - LELEK

U komentarima je potvrdila da pije antibiotike zbog streptokoka, no i dodala kako se već osjeća puno bolje. 

'Vodi me do zvijezda bez upale žlijezda' 

Pratitelji su joj u komentarima zaželjeli brz oporavak te su joj davali savjete kako da brže ozdravi. 

"Sretno, draga! Pokidat ćeš svakako, bez pritiska! Odlične ste što god da bude!", "Med i svježa jaja i sve te lijekove - trebamo tvoj glas", "Kupi si GeloRevoice u ljekarnoj, super za glasnice, savjet od magistra farmacije" i "Vodi me do zvijezda bez upale žlijezda", bili su neki od komentara.

Među komentarima našao se i bivši predstavnik Hrvatske na Eurosongu, Marko Bošnjak koji joj je napisao "Šaljem puno ljubavi i oporavljajuću energiju. Bit će to sve super". 

Treće po redu u prvom polufinalu 

Djevojke iz ansambla Lelek već su gotovo tjedan dana u Beču gdje se održavaju tehničke probe za 70. izdanje Eurosonga. Dvije tehničke probe odradile su 2. i 6. svibnja, a u nedjelju ih očekuje svečana ceremonija otvaranja uz tirkizni tepih. 

Ansambl Lelek nastupa u prvom polufinalu u utorak, kao treći po redu.

