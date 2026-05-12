Za napad na SAD treniraju dupine kamikaze!? 'Veliki problem i apsolutno neprihvatljivo'

Kako delfini krasno plivaju, znamo svi, snimila ih je baš neki dan CBS-ova ekipa u Hormuzu. Ali da se Iran okreće dupinima protiv američke mornarice, e to bi do prošlog tjedna svakome zvučalo sumanuto.

"Možete li pojasniti ove izvještaje o dupinima kamikazama koje smo čuli?", bilo je pitanje na prošlotjednoj press konferenciji ministra obrane i načelnika Združenog stožera američke vojske. "Nisam čuo za dupine kamikaze. To je nešto kao morski psi s laserskim zrakama, zar ne?", našalio se načelnik Dan Caine, i sve bi možda ostalo na toj šali da i ministar obrane nije ima nešto za reći.

"Ne mogu potvrditi niti poreći imamo li mi dupine kamikaze, ali mogu potvrditi da ih oni nemaju", rekao je Pete Hegseth. Najozbiljnije, ministar obrane ne demantira postojanje dupina kamikaza.

"To govori o njegovoj ambiciji da pokaže kako je američka vojska svemoćna", jasan je vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević.

'Program dupina ubojica'

"Nesvjesno je istrenirao dupina da ubije predsjednika Sjedinjenih Država...", priča narator u traileru filma "Dan dupina" iz 1973.

Upravo je taj film potaknuo priče o njihovu korištenju u vojne svrhe, u vrijeme Hladnog rata govorilo se da dupine napadače treniraju u Sovjetskom savezu, kako je u svojoj emisiji "Lase Week Tonight" tumačio i John Oliver.

"Njihov je trener bio prisiljen prodati vojno dresirane dupine, zbog čega je došlo do ovog besmrtnog naslova 'Iran kupuje dupine kamikaze'. Mora se priznati da je to bilo prije više od 20 godina, pa se u nekim izvještajima nagađalo da bi ti konkretni dupini sada bili prestari da ih Iran koristi u Hormuškom tjesnacu. Ali čak i ako je to istina, Iran je možda dobio nove dupine od Rusije jer su navodno oživjeli svoj "program dupina ubojica", ispričao je Oliver.

'Marine Mammal Program'

"Program morskih sisavaca mornarice započeo je 1959. s jednim dupinom...", kaže se pak na početku promo videa o "Marine Mammal Programu", za koji se službeno zna tek da ga je američka vojska dupine koristila još od kraja 50-ih. Za program koji se promovira i na službenoj stranici ministarstva obrane znaju i znanstvenici koji se bave istraživanjem mora.

"Očito je da nekoliko zemalja na svijetu radi na tome, neki možda duže i nešto uspješnije nego neki drugi, ali to je jedan veliki etički problem, jer korištenje morskih sisavaca za takve stvari je apsolutno neprihvatljivo", tumači Alen Soldo s Odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu.

Posebne sposobnosti dupina

Ono što jest činjenica je da dupini imaju neke posebne sposobnosti.

"Dupine se koristi upravo za detektiranje mina, zato što su prirodni eho lokatori koje oni imaju na višem stupnju razvoja nego što je to bilo koja ljudska tehnologija. Pretpostavljam da bi ih se moglo koristiti za takve stvari, ali i dalje je cijela ta priča korištenja njih u bilo kakve vojne svrhe dosta upitna", zaključuje Alen Soldo.

Ali je zato neupitno da će ih administracija Donalda Trumpa iskoristiti ako im ide u prilog.

'Neozbiljni ljudi na čelu najmoćnije države'

"Govori do koje mjere svijet može biti suočen s mogućnošću izbijanja Trećeg svjetskog rata, kad su na čelu najmoćnije države na svijetu neozbiljni ljudi, poput Trumpa i Hegsetha, koji pričaju o dupinima kamikazama kao o nekoj važnoj strateškoj prednosti američke vojske", kaže Božo Kovačević.

A ustvari, strateške prednosti nema, niti kroz dresirane dupine, niti kako se čini, kroz išta drugo što u ovom trenutku američka vojska drži u Hormuzu.