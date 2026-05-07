MOOOLIM?! /

Tko je pucao u dupina? 'Ja u životu nisam upoznao ribara koji ide na more s oružjem'

Kada su dupini u pitanju, najčešće imamo neke lijepe vijesti. Ovaj put ne. Jer netko je u Istri upucao i ubio dupina. MOOLIM!!!!

Na obali kod Umaga pronađeno je tijelo dupina s ozljedama koje nalikuju na prostrijelne rane. Tko je pucao, nije poznato, prijava je podnesena i Državnom odvjetništvu u Pazinu. Inače za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinje kazna je i do dvije godine zatvora.

"Ja nisam u životu upoznao ribara koji odlazi na more s vatrenim oružjem. Ja bih više ovaj incident povezao s vandalizmom prisutnim u društvu", kaže Danilo Latin, umirovljeni ribar iz Umaga. 

7.5.2026.
23:10
RTL Direkt
DupinUmagIstraVatreno Oružje
