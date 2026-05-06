Na plaži kod Umaga pronašli mrtvog dupina: Sumnja se da ga je netko upucao

Mrtav dupin u raspadnutom stanju pronađen je u utorak ujutro na obali mora u Bašaniji kod Umaga, a policija sumnja da je životinja ubijena.

Na tijelu je također vidljiva ozljeda nalik na prostrjelnu ranu iz vatrenog oružja.

Policija je o svemu obavijestila Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je preuzelo daljnju brigu o dupinu.

Zavod za veterinarsku patologiju obavit će vještačenje ozljeda i utvrditi točan uzrok smrti.

Protiv nepoznatog počinitelja bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

