POLICIJA ISTRAŽUJE /

Na plaži kod Umaga pronašli mrtvog dupina: Sumnja se da ga je netko upucao

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL/Ilustracija

Policija je o svemu obavijestila Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

6.5.2026.
15:16
Dunja Stanković
Mrtav dupin u raspadnutom stanju pronađen je u utorak ujutro na obali mora u Bašaniji kod Umaga, a policija sumnja da je životinja ubijena. 

Na tijelu je također vidljiva ozljeda nalik na prostrjelnu ranu iz vatrenog oružja. 

Policija je o svemu obavijestila Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je preuzelo daljnju brigu o dupinu. 

Zavod za veterinarsku patologiju obavit će vještačenje ozljeda i utvrditi točan uzrok smrti. 

Protiv nepoznatog počinitelja bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
