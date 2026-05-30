Egipatski izbornik objavio popis za SP: Na njemu Salah, ali i čudo od djeteta

Mohamed Salah, zvijezda Liverpoola, predvodit će sastav Egipta na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi sljedeći mjesec, objavio je u subotu izbornik Hossam Hassan.

Popis igrača nije donio mnogo iznenađenja, osim uključivanja napadača u usponu Hamze Abdelkarima. Osamnaestogodišnjak je na posudbi iz egipatskog diva Al Ahlyja u Barceloni Atletico, rezervnoj momčadi prvaka La Lige.

Napadač Manchester Cityja Omar Marmoush, koji je ove sezone postigao osam golova u 36 nastupa za svoj klub, trebao bi predvoditi napad Egipta na turniru.

Egipat će Svjetsko prvenstvo započeti protiv Belgije 15. lipnja u Seattleu kao dio skupine G. Zatim 22. lipnja slijedi utakmica protiv Novog Zelanda, a 27. lipnja protiv Irana.

Momčad će odigrati svoju posljednju prijateljsku utakmicu prije početka Svjetskog prvenstva protiv Brazila 6. lipnja u Ohiju.

Popis igrača Egipta za SP:

Vratari: Mohamed El-Shenawy, ⁠Mostafa Shobeir (Al Ahly), El-Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).

Obrana: Mohamed Abdelmonem (Nice), Mohamed Hany, ‌Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid, Ahmed Fattouh (Zamalek), Tarek Alaa (ZED), Rami Rabia (Al Ain), ​Hamdi Fathi (Al Wakrah), Karim Hafez (Pyramids).

Vezni red: Mohamed Salah (Liverpool), Marwan Attia, Ahmed Mostafa “Zizo”, Mahmoud Hassan “Trezeguet”, Emam Ashour (Al ‌Ahly), Mostafa Abdel Raouf, Mohannad Lasheen (Pyramids), Haitham Hassan (Real Oviedo), Mahmoud Saber (ZED), Ibrahim Adel (Nordsjælland), Nabil Emad (Al-Najma).

Napad: Omar Marmoush (Manchester City), Hamza ​Abdel Karim (Barcelona Atletic). (Reporting by Ahmad El Ghannam in Cairo; Editing by William Mallard)

Standings provided by Sofascore