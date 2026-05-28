BRAZIL STREPI /

Brazilci objavili alarmantne vijesti! Poznato je stanje Neymara uoči Svjetskog prvenstva

Foto: Profimedia

Popis se zaključava prvog lipnja, a nakon toga promjene su moguće samo u slučaju teške ozljede ili bolesti

28.5.2026.
Neymar je glavna priča zagrijavanja za Svjetsko prvenstvo. Izbornik Brazila Carlo Ancelotti pozvao ga je na Svjetsko prvenstvo što je izazvalo oduševljenje u Brazilu gdje Neymar ima mitski status, a postavilo se i pitanje je li Neymarov poziv zaslužen.

Da stvar bude još zanimljivija, Neymar vuče i ozljedu lista, a liječnik brazilske reprezentacije sada je postavio dijagnozu koja nije idealna. Naime, Neymar ima ozljedu desnog lista drugog stupnja, a oporavak traje do tri tjedna.  Pregledom magnetskom rezonancom utvrđeno je kako se ne radi samo o oticanju već o djelomičnom puknuću mišićnih vlakana. Brazilski UOL piše kako će Neymar zbog ozljede propustiti pripremne utakmice s Panamom i Egiptom, ali bi trebao ići na Svjetsko prvenstvo.

Popis se zaključava prvog lipnja, a nakon toga promjene su moguće samo u slučaju teške ozljede ili bolesti. Neymar bi trebao ići na SP, ali moguće je da neće biti dostupan niti za prvu utakmicu Brazila protiv Maroka 13. lipnja. Iz brazilskog saveza su poručili da će Neymar biti na stalnoj njezi i njegov napredak će se pratiti svaki dan. 

Brazil će osim s Marokom u skupini C igrati i sa Škotskom i Haitijem

Brazilska Nogometna ReprezentacijaNeymarCarlo AncelottiSvjetsko Prvenstvo 2026.
