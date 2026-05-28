Serie A gori: Četiri velikana traže trenera, Italiano glavna meta

Talijanski nogometni prvoligaš Bologna objavio je u četvrtak kako je sporazumno dogovorila raskid suradnje s trenerom Vincenzom Italianom nakon dvije uspješne sezone.

Bologna je s Italianom na klupi lani osvojila Kup što joj je bio prvi trofej od 1974. godine, a ove je sezone stigla do četvrtfinala Europske lige gdje je ispala od kasnijeg pobjednika Aston Ville.

Italiano je i na svom prethodnom poslu u Fiorentini od 2021. do 2024. bilježio zapažene rezultate te je stoga postao vrlo tražen te slovi kao najveći kandidat za nasljednika Antonija Contea na klupi Napolija.

Uz Napoli i Bolognu, u potrazi za novim trenerom su i Milan, koji je otpustio Massimiliana Allegrija nakon što nije izborio nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone, te Lazio. Maurizio Sarri je u srijedu napustio klupu Lazija, a vjeruje se kako je sve dogovorio s Atalantom.