ROŠADE

Serie A gori: Četiri velikana traže trenera, Italiano glavna meta

Foto: Davide Casentini/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Uz Napoli i Bolognu, u potrazi za novim trenerom su i Milan, koji je otpustio Massimiliana Allegrija

28.5.2026.
15:20
Hina
Talijanski nogometni prvoligaš Bologna objavio je u četvrtak kako je sporazumno dogovorila raskid suradnje s trenerom Vincenzom Italianom nakon dvije uspješne sezone.

Bologna je s Italianom na klupi lani osvojila Kup što joj je bio prvi trofej od 1974. godine, a ove je sezone stigla do četvrtfinala Europske lige gdje je ispala od kasnijeg pobjednika Aston Ville.

Italiano je i na svom prethodnom poslu u Fiorentini od 2021. do 2024. bilježio zapažene rezultate te je stoga postao vrlo tražen te slovi kao najveći kandidat za nasljednika Antonija Contea na klupi Napolija.

Uz Napoli i Bolognu, u potrazi za novim trenerom su i Milan, koji je otpustio Massimiliana Allegrija nakon što nije izborio nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone, te Lazio. Maurizio Sarri je u srijedu napustio klupu Lazija, a vjeruje se kako je sve dogovorio s Atalantom.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
