Bukurešt: 'Pad drona je puna odgovornost Ruske Federacije'; Zelenski: 'Pripremaju masovni napad'

Rumunjski predsjednik Nicușor Dan izjavio je da je ruski dron, koji je pogodio stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galati i ozlijedio dvije osobe, prethodno pogođen od strane ukrajinske protuzračne obrane, što je dovelo do promjene njegove putanje.

Kako prenosi rumunjska televizija Digi24, predsjednik je naglasio da, bez obzira na te okolnosti, isključivu odgovornost za ovaj incident snosi Rusija.

"Dok su dronovi letjeli iznad ukrajinskog teritorija, neki od njih su pogođeni od strane ukrajinske protuzračne odbrane. Jedan od njih, vjerojatno pogođen iznad ukrajinskog grada Reni, promijenio je putanju i krenuo prema Galatiju", objasnio je rumunjski predsjednik.

Dan je najavio da će Rumunjska nastaviti pregovore sa svojim saveznicima o jačanju obrambenih kapaciteta protiv dronova.

'Razgovarat ćemo s NATO-om'

"Na idućem sastanku NATO-a razgovarat će se o opremi koja je Rumunjskoj potrebna. Rusija je nesumnjivo odgovorna za ovu situaciju. Riječ je o dugoročnom procesu koji Rumunjska poduzima kako bi se nastavila braniti", dodao je predsjednik.

Iz rumunjske vojske službeno su priopćili da nisu bili u mogućnosti oboriti dron zbog nedostatka vremena za reakciju, ali i zbog niza zakonskih ograničenja koja vrijede u mirnodopskim uvjetima.

Dan je nakon pada drona proglasio ruskog konzula u Constanci nepoželjnom osobom i rekao da će ruski konzulat u crnomorskom lučkom gradu biti zatvoren.

"Smatramo da je ovo jasna poruka Rusiji da je to neprihvatljivo i da nam je sigurnost i zaštita naših građana glavna briga", rekao je Toiu.

'Pad drona je puna odgovornost Ruske Federacije'

Rumunjska ministrica vanjskih poslova Oana Toiu potvrdila je za Euronews da je dron koji je udario u Rumunjsku ruskog podrijetla i da je nosio eksploziv.

"Smatramo da je Ruska Federacija u potpunosti odgovorna za to što su naši civili bili dovedeni u opasnost", rekla je Oana Toiu. "Imamo konačnu potvrdu timova na terenu da je dron ruski dron i da je nosio eksploziv."

Putinova reakcija

Podsjetimo, ostaci ruskih dronova već su izazvali štetu u Galatiju u travnju ove godine. Krhotine su tada oštetile električni stup i jedan pomoćni objekt. To je bio prvi slučaj od početka rata u Ukrajini da je sličan incident uzrokovao materijalnu štetu na teritoriju Rumunjske.

Ruski predsjednik Vladimir Putin doveo je u pitanje preliminarne zaključke o incidentu, sugerirajući da je zrakoplov možda bio ukrajinski, a ne ruski, prema Reutersu i Kyiv Postu. Vođa Kremlja rekao je i da bi Rusija trebala imati pristup ostacima drona kako bi provela vlastitu analizu.

"Ne znam kakav je dron eksplodirao u Rumunjskoj. Pošaljite nam ostatke...", rekao je Putin, a citirao ga je Kyiv Post.

Dok Bukurešt tvrdi da je dron ruskog podrijetla, Moskva je više puta negirala odgovornost za slične incidente u zračnom prostoru država NATO-a.

Europski čelnici osudili incident

Incident je izazvao oštre kritike čelnika diljem Europe. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u petak da je Rusija "prešla još jednu granicu" te se zavjetovala da će nastaviti vršiti pritisak na Moskvu.

"U potpunosti smo solidarni s Rumunjskom i njezinim narodom", rekla je von der Leyen, dodajući da EU priprema 21. paket ruskih sankcija.

NATO je osudio rusku "nepromišljenost" i rekao da će savez ojačati svoju obranu od "svih prijetnji, uključujući dronove".

Rumunjska ministrica pozdravila je ovu podršku. "To je vrlo važno jer je uvijek važno ponovno potvrditi da je sigurnost jednog sigurnost svih", rekla je te dodala da očekuje pritisak na Rusiju. "Ujutro sam razgovarala s Kajom Kallas o ubrzanju tempa 21. paketa sankcija i vidimo jasnu podršku“, izjavila je Toiu.

Zelenski upozorava da Rusija možda priprema novi 'masovni' napad

Rusija je prošlog vikenda rasporedila i svoju raketu Orešnik, sposobnu za nošenje nuklearnog oružja, u masovnom napadu na Kijevsku regiju. Ukrajina je rekla da je napad uključivao 90 projektila i 600 dronova.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da se Rusija možda priprema za pokretanje "masovnog" novog napada na Ukrajinu.

"Imamo obavještajne podatke koji ukazuju na to da Rusija priprema novi masovni napad", rekao je Zelenski u objavi na društvenim mrežama kasno u petak, savjetujući ljudima da osluškuju upozorenja o zračnim napadima i da budu sigurni.

"Zračne snage i zaštitnici našeg neba radit će danonoćno, kao i uvijek", dodao je.

U petak je Zelenski također ponovio svoj poziv za više raketnih sustava Patriot od SAD-a, o čemu je već ranije pisao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu tražeći više streljiva.