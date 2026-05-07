Vrhunac spektakla u Splitu s Doris Dragović. Glazbena diva za RTL otkrila zašto se odrekla honorara

PROSLAVA SV. DUJMA /

U Splitu je vrhunac višednevnog ludila! Grad slavi svoga zaštitnika Svetog Dujma. Feštu nije omela ni kiša, uživalo se i u tisućama porcija janjetine, a u tijeku je omiljena tombola.

Iz Splita se uživo javila reporterka RTL-a Danas koja je razgovarala s Doris Dragović, koja je opisala što za nju znači nastupati u njezinom gradu na sv. Dujma.

"Sve na svijetu. On je zaštitnik našeg grada, tako ga doživljavamo, pa je posebna čast i privilegija nastupati na taj dan.

Na pitanje bez kojih tradicija ne može na taj dan, kazala je da se malo veže uz njih i da joj je važnija duhovnost. "Volim se preporučiti sv. Dujmu da preporuči nas sve, za boljitak našeg grada, obitelji, svega u Splitu", dodala je.

Priznala je i da joj je splitska publika uvijek najzahtjevnija, jer se tamo on rođenja pjeva. "Ne možeš lišo prići, a osim toga si doma pred svojima pa je uzbuđenje uvijek puta šest, sve je predimenzionirati. Zato mi je nekako i najteže, ali najdraže nastupati pred splitskom publikom", dodala je.

