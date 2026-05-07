Grad ih kažnjava zbog tuđih prekršaja: 'Bankrot nam visi nad glavom'

U Dubrovniku traje rat između vlasnika rent-a-cara i Grada zbog pristiglih milijunskih kazni jer su klijenti, unatoč upozorenjima, napravili prekršaj i provozali se zaštićenom gradskom jezgrom.

"Za renta car agencije ogroman administrativan teret, a visi nam nad glavom i velika cifra tako da smo i psihički poludjeli. MI smo kao mala agencija s 50-ak auta imamo 115 kazni iznos je skoro 200 tisuća eura. Dolaze nam kazne od lani, upitno je kolika će ta suma biti", rekao je Mihajlo Kolić, vlasnik rent-a-cara.

Prema procjenama 16 vlasnika rent-a-cara izdano je više od 20 tisuća kazni, ali broj raste iz dana u dan. Pune su ih ladice, sandučići, kuferi, torbe.

"Trenutni broj 146 kazni, svaki tjedan dolaze, 1430 za pravnu osobu, 260 eura je kazna za fizičku osobu. Doveli su nas do broja 240 tisuća eura", rekao je Nikša Milković, vlasnik rent-a-cara.

'Kažnjavaju se nedužni ljudi'

Vlasnici rent-a-carova kažu kako nisu protiv gradske Odluke o zabrani prometovanja kroz zaštićenu jezgru, ali jesu protiv kazni koje idu njima, a ne vozačima.

"Ali način na koji je to uvedeno da se kažnjavaju nedužni ljudi i nedužne tvrtke je u suprotnosti s hrvatskim zakonom", rekao je Anton Krivak, predsjednik Rent-a-car Koordinacije HUP-a.

Stoga je 16 rent-a-car društava podnijelo Visokom upravnom sudu zahtjev za ocjenu zakonitosti odluke, uz prijedlog za obustavu njezine daljnje provedbe dok sud ne donese svoju odluku.

"Dat ću vam primjer, to je kao da se kazni vlasnik rent-a-cara jer se vozač, koji je iznajmio vozilo, vozio 200 km na sat ili vozio drogu. To je pravno neodrživo", rekao je odvjetnik Fran Olujić

Odgovor gradonačelnika

"Današnja presica jasno kaže kako oni putem medijskog ataka žele stvoriti takvu formu pritiska na hrvatsko pravosuđe, u kojoj bi pravosuđe trebalo posustati pod njihovim pritiskom samo iz činjenice jer se oni nisu ponašali društveno odgovorno. Nije ih briga za Grad Dubrovnik, za građane Dubrovnika, isključivo i samo ih zanima profit", rekao je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

Olujić tvrdi da pritisak vrši gradonačelnik, i to na pravosuđe.

"Pokušao je izvršiti pritisak na Prekršajni sud u Dubrovniku gdje se vode svi ovi postupci, gdje je vezivao nekakva odvjetnička društva, ne mislim na nas, nego na kolege odvjetnike iz Dubrovnika, koji su se usudili braniti rent-a-carove, a žive u Dubrovniku", rekao je odvjetnik Olujić.

"Činjenica je da je najveći sponzori agregatora nelegalnih vožnji taksi prijevoza su rent a carovi. To govorim jasno, odgovorno i iza svake svoje riječi stojim. Vozila koja nisu registrirana za autotaksi prijevoz i sve to skupa je pod pokroviteljstvom rent a cara kompanija u Hrvatskoj. Radi se o organiziranoj udruženoj zločinačkoj poziciji", rekao je Franković.

Olujić objašnjava da u rent-a caru nisu odgovorni za to što će korisnici raditi s vozilom.

"No, kad bi čak to i bilo tako i kada bi pojedini korisnici rent-a-cara nezakonito vršili nezakonite djelatnosti taksi službe po Dubrovniku, to nije odgovornost rent-a-carova i odgovornih osoba u rent a caru", rekao je Olujić.

'Bankrot nam visi nad glavom'

Jesu li odgovorni ili ne odlučit će sud.

"Živimo u iščekivanju, bankrot nam visi nad glavom zbog nečije administrativne odluke", rekao je vlasnik rent-a-cara Mihajlo Kolić.

Odluku Upravnog suda njihov odvjetnik očekuje tek krajem ove i početkom iduće godine. Do tada će biti onako kako kaže Grad Dubrovnik.