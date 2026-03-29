Provjerili smo brine li turiste najavljeno poskupljenje avionskih karata

Tjedan dana prije Uskrsa počinje sezona proljetnih odmora, a u mnogim priobalnim mjestima Cvjetnica označava početak predsezone.

U Zadru je to dan kada počinje sezona međunarodnih letova, no ove godine se zbog ratne situacije na Bliskom istoku i cijena goriva karte svakodnevno preslaguju.

Tjedan dana prije Uskrsa sunčana Cvjetnica napunila je sve zadarske šetnice uz more. Predsezonski turisti oživjeli su grad.

"Dugo, već 10 godina dolazimo ovdje. Došli smo i ove godine ovdje u Zadar za Uskrs", kaže Austrijanka Anita, a Španjolka Marisol je s obitelji na odmor u Hrvatsku došla avionom: "Sletjeli smo jučer u Zagreb i onda smo uzeli rent-a-car. Ostajemo u Zadru nekoliko dana, a onda idemo dalje za Split i za kraj puta u Dubrovnik."

Otkuda dolaze turisti?

Iz zadarske Turističke zajednice kažu kako je kontinuirano i ove godine veći broj dolazaka iz Slovenije i Austrije, a Talijana je 11 posto više nego lani.

"To su sve autodestinacije. Sve je veći porast i s Poljskog tržišta, ima više i letova s njihovog tržišta, oni gospodarski rastu. Ono gdje vidimo stagnaciju je njemačko tržište, em zbog njihovog gospodarstva, ali i što su oni oprezni kad se ovako neka globalna zbivanja događaju", kaže direktorica TZ Grada Zadra Iva Bencun.

Službenim početkom predsezone na zadarskom se području smatra se otvaranje ljetne sezone letenja u zračnoj luci u Zemuniku. Od danas je Zadar povezan s više od 70 destinacija, a iz Zračne luke Zadar kažu da ove sezone očekuju i blagi porast prometa od 3 posto.

Avioputnici već su čuli za preporuke da ne čekaju s rezervacijama karata jer kad aviokompanije potroše ranije kupljene zalihe kerozina, doći će do značajnog poskupljenja i u zračnom prometu.

"Mislim o tome, gledam cijene cijelo vrijeme, plašim se da budem iskrena. Mislim da trebamo napraviti nešto u vezi toga, ali nisam sigurna što jer je situacija na Bliskom istoku komplicirana", kaže mlada Poljakinja Zuza, a njezina sunarodnjakinja Magdalena je karte već kupila: "Učim hrvatski i dolazim i sad u to vrijeme dolazimo dva puta avionom. Prije godine smo dolazili avionom i autom, a sada za nas bolje kupili smo karte koje bile jeftinije za peti i šesti mjesec. Tako da dolazimo u peti u Dubrovnik, a u šesti u Split i dalje na Korčulu."

Hrvatska kao sigurna destinacija

Rastu cijene goriva, ali Hrvatska Srednjoj, pa i dobrom dijelu Europe nije predaleka. Za odmor na istočnoj obali Jadrana možda se odluči i dio turista koji će zbog sigurnosnih razloga otkazati odlazak u Egipat i Tursku.

"Hrvatska se već općenito kao destinacija postavila kao kvalitetna, dobra, ono što je još važnije u trenutnoj situaciji i sigurna destinacija", zaključuje o hrvatskim prednostima Iva Bencun.

Jednima kao prednost zvuči nešto rezervirati unaprijed, a drugima je to rizično jer je nekoliko mjeseci do ljeta dugo u trenutku kada se na turističkom tržištu žonglira s nikada više loptica u zraku.