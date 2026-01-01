Dubrovački gradonačelnik bocnuo Tomaševića: 'Želim mu sve najbolje, i one glazbe koja mu nije po gustu'

Dok je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na dječjoj Novoj godini u Zagrebu komentirao troškove novogodišnjih programa, usput se dotaknuo i Dubrovnika.

"Dubrovnik, primjerice, troši više novca od Zagreba za zvijezde večeri, a mi se držimo sličnih financijskih okvira kao i prošle godine", rekao je Tomašević, dodavši kako će konačnu ocjenu programa ipak dati građani.

Sve je to rekao u kontekstu objašnjenja zašto Marku Perkoviću Thompsonu nije dopuštena i druga Arena, naglasivši da takva odluka nije naštetila zagrebačkom gradskom proračunu.

Glazbeni spektakl

No, dok su se u Zagrebu zbrajale financije i opravdavale odluke, jug Hrvatske nudio je prizore koji govore sami za sebe.

Dubrovnik je Novu godinu dočekao u velikom stilu, a Stradun je bio ispunjen do posljednjeg mjesta uz Jakova Jozinovića i Hiljsona Mandele te Dina Merlina koji je Dubrovčane uveo u 2026.

Gradonačelnik Mato Franković na Facebooku je objavio video prepunog povijesnog središta, uz poruku koja se brzo proširila društvenim mrežama.

Gotovo 20 tisuća ljudi

"Video govori milijun riječi", poručio je Franković, otkrivši i konkretne brojke.

"Brojač u Gradu zaustavio se na brojci 16.960, a kada se pribroje još Trg oružja i Brsalje, dolazimo do impresivne brojke od gotovo 20.000 ljudi", pohvalio se Franković. Doček je, ističe, protekao besprijekorno.

"Još jedan spektakularan doček u našem Gradu. Sve je proteklo u najboljem redu, bez ikakvih problema, na ponos svima nama", napisao je, uz zahvalu žurnim službama koje su, kako kaže, "vrhunski posao odradile profesionalno, predano i odgovorno". Franković je naglasio kako je Dubrovnik još jednom potvrdio status grada koji zna i može organizirati velika događanja.

Foto: Screenshot 'facebook'/matofrankovic

Poruka za Tomaševića

Ipak, najviše pažnje izazvao je dodatak na kraju objave, jasan odgovor na jučerašnje prozivke iz metropole.

"P.S. Vidim da nas je Tomašević nešto prozivao. Neću mu odgovarati, osim poželjeti sve najbolje u 2026. godini, puno zdravlja, tolerancije i poštovanja i one glazbe koja mu nije baš po gustu jer tko pjeva zlo ne misli", napisao je Franković.

Dok Zagreb i Dubrovnik očito imaju različite pristupe i kriterije kada je riječ o novogodišnjim programima, prizori sa Straduna i brojke koje ih prate jasno pokazuju jedno građani i gosti u Dubrovniku svoju su ocjenu već dali.

POGLEDAJTE VIDEO: Najskuplji doček u Hrvatskoj: Dubrovnik ne štedi za 2026., goste zabavljaju Jakov Jozinović i Dino Merlin