Dramatični prizori iznad Slavonske: Počelo uklanjanje vrha Vjesnikova nebodera

S OTVORENIM PLAMENOM /

Počelo je uklanjanje zadnjih katova Vjesnikova nebodera metodom otvorenog plamena. Prolaznici su svjedočili nesvakidašnjima prizorima, na 16. katu kultnog zagrebačkog nebodera. Unatoč kiši i vjetru, danas je uklonjen velik dio metalne konstrukcije.

Od 14. kata prema prizemlju koristiti će se bager s dosegom od 52 metra. Slijedi i nova posebna regulacija prometa uz Slavonsku aveniju, pa se očekuje da će za dva tjedna podvožnjak ponovno biti zatvoren, ali samo tijekom vikenda.

"Isto tako kad se završi uklanjanje 16. i 15. etaže više ova dizalica koja je sad zapravo iza nas od 500 tona, ona će se demontirat i doći će nova dizalica od 200 tona", rekao je državni tajnik Tonči Glavinić. Više pogledajte u prilogu.