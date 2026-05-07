Počelo uklanjanje 15. i 16. kata Vjesnika, rezat će se otvorenim plamenom

Uklanjanje 16. i 15. kata Vjesnika potrajat će dva tjedna, nakon čega slijedi uklanjanje ostalih etaža, pa će se za 15 dana ponovno zbog sigurnosti zatvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji, ali samo na dva dana, izjavio je u četvrtak državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić.

Uklanjanje najviših katova na Vjesniku provodi se metodom rezanja otvorenim plamenom. Ako ne bude vremenskih neprilika, prije svega vjetra, 16. i 15. kat Vjesnika trebali bi se ukloniti za 15-ak dana, rekao je Glavinić.

"Svaki vjetar koji puše više od 10 metara u sekundi onemogućava radove i tada dizalici nije dozvoljeno da bude u funkciji. Nakon što se metodom rezanja otvorenim plamenom uklone 2 posljednja kata, kreće se na metodu grickanja bagerom s 52 metra "dugom rukom”, pojašnjava državni tajnik.

Za "grickanje” ostalih katova, od 14. pa do razine terena, trajat će otprilike dva dana po etaži i za te potrebe stići će nova dizalica teška 200 tona koja će zamijeniti postojeću od 500 tona.

Zatvara se podvožnjak u Slavonskoj

Glavinić je najavio ponovno zatvaranje podvožnjaka u Slavonskoj aveniji zbog sigurnosti kada krene „grickanje” i dok se ne uklone konzole na sjevernoj strani.

„Već smo o tome razgovarali s Gradom Zagrebom. Vjerujemo da neće biti potrebno više od dva dana, tako da bi se ti radovi zapravo proveli tijekom vikenda, pa je i dinamički plan napravljen na način da se krene od jugoistočne strane, da se taj dio riješi do vikenda i onda se zatvori Slavonska avenija i riješe konzole”, rekao je novinarima državni tajnik.

Upitan koliko je radnika angažirano na terenu i ima li ih izvođač radova dovoljno, Glavinić je rekao da je svaki dan aktivno od 20 do ljudi, a bilo je i dana kada ih je bilo 50, što sve ovisi o potrebama.

„U proteklim tjednima radilo se uglavnom subotom, ali ovaj vikend radit će se i subotu i nedjelju tako da se i veći dio sa 16. etaže ukloni i da se krene s početkom idućeg tjedna s uklanjanjem, odnosno rezanjem 15. etaže”, istaknuo je.

Dodao je i da ukupna cijena radova ostaje ista, da nema nikakvih aneksa u financijskom smislu i da je cijeli posao dogovoren po sistemu „ključ u ruke”. Tvrtka Eurco potpisala je Ugovor s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u siječnju ove godine po cijeni od 5,275.000 eura s PDV-om.

POGLEDAJTE VIDEO: Franjo i Drago nadziru radove na rušenju Vjesnika, ministar može mirno spavati