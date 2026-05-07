Stiže kraj velikoj prevari na tržištu rabljenih automobila: 'Provjerite što kupujete'

Kupnja preko oglasnika i na sajmovima, za neke nije opcija. Razlog – lažirane kilometraže.

Samo lani u Europi je otkriveno od 30 do 50 posto automobila čiji su kilometri su misteriozno otišli unatrag.

"Priča se, ima tu svakakvih neprovjerenih salona, uvezenih automobila tako da ima toga da", kaže Luka Šavara iz Zagreba.

A takve priče stvaraju nepovjerenje na tržištu. Kad se otkrije vraćena kilometraža, problem ne staje samo na kupcu. Posljedice snose i prodavači.

"Mi imamo problem jer smo odgovorni za tu kilometražu koja je na vozilu, a nismo uočili da su ti kilometri skinuti i mi kao autokuća morali bi tužiti, odnosno sudski progoniti kupca od kojeg smo kupili vozilo", kaže direktor prodajte rabljenih vozila Mario Primorac.

Velike promjene na auto tržištu

Ovakvi sudski postupci uskoro će se smanjiti jer Europa uvodi velike promjene na tržištu rabljenih automobila.

"Prilikom svakog servisa ili povratka se unosi u evidenciju kilometraža i samim tim je nemoguće lažirati kilometraža. Prilikom prodaje automobila se ta evidencija mora priložiti kako bi onaj tko kupuje imao točan uvid u to koliko je automobil prešao kilometara. Taj sustav evidencije će sada biti obvezan u cijeloj EU i moći ćemo razmjenjivati podatke s državama članicama.", kaže Biljana Borzan, eurozastupnika.

A pozitivne rezultate ove prakse u zemljama zapadne Europe komentirali su i iz Centra za vozila Hrvatske.

"Imamo iskustva Nizozemske i Belgije gdje već godinama postoji taj sustav gdje čak Nizozemska i Belgija razmjenjuju te podatke što je pokazalo da su oni to falsificiranje sveli na najmanju moguću mjeru", kaže Tomislav Škreblin, pomoćnik uprave u Centru za vozila Hrvatske.

Na udaru SUV i premium modeli

U 2025. posebno su na udaru bili SUV vozila i premium modeli jer donose najveću zaradu prevarantima. Novi europski sustav trebao bi otežati prevare, ali dok ne zaživi u cijeloj Europi, jedno pravilo, kaže Luka – ostaje isto.

"Pazite što kupujete, provjerite što kupujete i uvijek tražite neku garanciju", kaže Luka Šavara.

Jer kod rabljenih automobila važno je kako izgledaju, ali na kraju je još važnije - kakvu prošlost skrivaju.