A JE TO!

Ovo se rijetko viđa: Iz mora u Senju izvlačili - policijski automobil!

Navodno je do incidenta došlo zato što je policajac otišao na bankomat, a nije zategnuo ručnu kočnicu

6.5.2026.
19:44
danas.hr
Net.hr
Policijski automobil danas je završio u moru u Senju nakon što je, prema riječima očevidaca, policajac zaboravio povući ručnu kočnicu kada je otišao na bankomat. Sve se dogodilo oko 18.30 sati na obali dr. Franje Tuđmana.

Iz PU ličko-senjske potvrdili su nam da se sve dogodilo oko 18.30 sati na obali dr. Franje Tuđmana. "Policajac nije osigurao vozilo nakon što je izašao iz njega. Nitko nije ozlijeđen, a auto izvučen iz mora", poručili su.

"Taman sam prolazila rivom i vidjela policijski automobil u moru. Vučna služba je brzo došla, a čini se da nitko nije nastradao", rekla nam je čitateljica.

Kako je izgledalo izvlačanje policijskog auta iz mora pogledajte u video na vrhu članka

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
