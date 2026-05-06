Ovo se rijetko viđa: Iz mora u Senju izvlačili - policijski automobil!

Policijski automobil danas je završio u moru u Senju nakon što je, prema riječima očevidaca, policajac zaboravio povući ručnu kočnicu kada je otišao na bankomat. Sve se dogodilo oko 18.30 sati na obali dr. Franje Tuđmana.

Iz PU ličko-senjske potvrdili su nam da se sve dogodilo oko 18.30 sati na obali dr. Franje Tuđmana. "Policajac nije osigurao vozilo nakon što je izašao iz njega. Nitko nije ozlijeđen, a auto izvučen iz mora", poručili su.

"Taman sam prolazila rivom i vidjela policijski automobil u moru. Vučna služba je brzo došla, a čini se da nitko nije nastradao", rekla nam je čitateljica.

Kako je izgledalo izvlačanje policijskog auta iz mora pogledajte u video na vrhu članka