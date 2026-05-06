Slovenac na A1 jurio 229 kilometara na sat: Brzo mu je stigla kazna

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Vozaču je oduzeta vozačka na mjesec dana
Lička policija kaznila je vozača na autocesti A1 koji je u utorak između odmorišta Jadova i Zir u smjeru juga jurio 229 kilometara na sat.
Riječ je o slovenskom državljaninu (60) koji je "stisnuo" papučicu gasa iako je ograničenje od 130 kilometara na sat bilo jasno označeno prometnim znakom.
Vozač je zaradio obavezni prekršajni nalog, a izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima "B" kategorije od jednog mjeseca, izvijestila je policija.
POGLEDAJTE VIDEO: Teška nesreća na A1 kod Karlovca: Prevrnuo se kamion, nastala kolona od šest kilometara