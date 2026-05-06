STISNUO PAPUČICU GASA /

Slovenac na A1 jurio 229 kilometara na sat: Brzo mu je stigla kazna

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Vozaču je oduzeta vozačka na mjesec dana

6.5.2026.
9:29
Dunja Stanković
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Lička policija kaznila je vozača na autocesti A1 koji je u utorak između odmorišta Jadova i Zir u smjeru juga jurio 229 kilometara na sat. 

Riječ je o slovenskom državljaninu (60) koji je "stisnuo" papučicu gasa iako je ograničenje od 130 kilometara na sat bilo jasno označeno prometnim znakom. 

Vozač je zaradio obavezni prekršajni nalog, a izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima "B" kategorije od jednog mjeseca, izvijestila je policija. 

