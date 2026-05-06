Muškarac (64) i pas stradali na A1: Vozač iz BiH napravio kobnu pogrešku

U teškoj prometnoj nesreći noćas na autocesti A1 kod Draganića poginuli su muškarac (64) i njegov pas nakon što ga je sa stražnje strane udario drugi automobil koji nije držao potrebni razmak.

Nesreća se dogodila u 21.36 sati kada je za volanom automobila njemačkih registracija bio državljanin Bosne i Hercegovine (33) koji, krećući se u smjeru juga, nije držao potrebni razmak te je udario automobil krapinskih registracija ispred njega, objavila je u srijedu karlovačka policija.

Od siline udarca, automobil krapinskih registracija odbačen je u zaštitnu metalnu odbojnu ogradu centralnog pojasa te se odbio natrag na autocestu.

Drugi pas ozlijeđen

Iako je bio vezan sigurnosnim pojasom, u nesreći je život izgubio 64-godišnji vozač te jedan pas koji je bio s njim u automobilu, dok je drugi pas ozlijeđen i zbrinut u veterinarskoj ustanovi.

Očevidom je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu, a dionica autoceste bila je zatvorena do 2.10 sati.

Zbog izazivanja prometne nesreće po završetku kriminalističkog istraživanja 33-godišnjak će uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon užasnog sudara teško ozlijeđene žene u KBC-u Rijeka: Evo što kažu o njihovom stanju