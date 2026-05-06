PROBIO OGRADU /

Policija objavila detalje užasa na A3: Vozač izgorio, pronađene registracijske tablice

Foto: SBOnline/Požega.eu

Zbog izbijanja požara, skup vozila je potpuno izgorio zajedno s nepoznatim vozačem

6.5.2026.
7:54
Dunja Stanković
SBOnline/Požega.eu
Brodsko-posavska policija potvrdila je u srijedu da je u jučerašnjoj nesreći na autocesti A3 na području Općine Donji Andrijevci poginula jedna osoba čiji identitet nije poznat. 

Naime, kako navode, skup vozila sletio je s kolnika i zapalio se. Na mjestu nesreće pronađene su registracijske tablice Sjeverne Makedonije. 

"Utvrđeno je da je za sada nepoznati vozač upravljao skupom vozila, krećući se južnom kolničkom trakom te je sletio izvan kolnika sa sjeverne strane, probio središnju metalnu odbojnu ogradu, udario u stup javne rasvjete, te prešao na suprotnu sjevernu kolničku traku, a nakon zanošenja ponovno udario u središnju odbojnu ogradu i drugi stup javne rasvjete", navode iz policije.

Promet bio obustavljen

Zbog izbijanja požara, skup vozila je potpuno izgorio zajedno s nepoznatim vozačem. 

Promet se tijekom očevida uz regulaciju policijskih službenika odvijao usporeno južnom kolničkom trakom od 14.52, te sjevernom kolničkom trakom od 15.24 sati. Angažirani su bili i djelatnici HEP-a koji su sanirali oštećenu elektronaponsku mrežu pa je promet na autocesti bio obustavljen do 19.15 sati.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve detalje teške nesreće i identitet poginule osobe.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
