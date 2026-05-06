Uskrsnuće jednog od najprodavanijih malih automobila: Nova Corsa do stotke treba 5,5 sekundi

U 2026. Opel će ponovno ponuditi elektrizirajući užitak vožnje svim vozačima – novom Opel Corsom GSE. Nova varijanta najprodavanijeg malog automobila u Njemačkoj s vrhunskim performansama prenosi sportske GSi gene prve generacije Corse u budućnost koja će biti pulsirajuća, uzbudljiva i potpuno električna.

Foto: Stellantis

Najsnažnija serijska Corsa svih vremena bit će predstavljena ove godine, a svoju premijeru dočekat će na Pariškom sajmu automobila u listopadu. Međutim, Opel je već danas skinuo ceradu s automobila objavom prvih službenih slika novog „sportskog kompakta”.

Mali automobil, velike performanse

Opel Corsa GSE oživljava sportske gene prethodnih generacija Corse. Kao GSi, Corsa A oduševljavala je ljubitelje malih dinamičnih automobila koji su željeli iskusiti užitak vožnje uz odlične performanse.

Novom Corsom GSE, Opel se vraća na tržište pravih „sportskih kompakta” s još više emocija, uzbuđenja, performansi i uživanja u potpuno električnoj vožnji. Jer upravo to i znači GSE: Grand Sport Electric!

Predstavljanjem Mokke GSE, Opel je već prošle godine pokazao da vrhunske performanse električnog pogona na baterije ne bi trebale biti rezervirane samo za kupce iz luksuznog segmenta. Nova Corsa GSE svojim performansama ostavlja isti upečatljiv dojam. Zahvaljujući snazi od 207 kW (281 KS) i okretnom momentu od 345 Nm, novi će model ponuditi jednake mogućnosti električnog pogona kao i trenutni nositelj titule Zlatni volan – Mokka GSE.

Foto: Stellantis

Istovremeno, međutim, Corsa GSE postaje još dinamičnija. Ubrzanje od 0 do 100 km/h1 u samo 5,5 sekundi znači da će vozači nove Corse biti pritisnuti u sportsko sjedalo s oznakom GSE snažnije nego u bilo koje drugom trenutnom Opelovom serijskom modelu. Postiže maksimalnu brzinu od 180 km/h.

Vozači Corse GSE mogu birati između tri načina vožnje: u načinu rada „Sport” električni automobil nudi čiste performanse i postiže punu snagu zahvaljujući posebnoj kalibraciji koja je optimizirana za trkaće staze; u načinu rada „Normal” isporučuje 170 kW (231 KS) i sportski dizajn s mogućom maksimalnom brzinom do 180 km/h, a u načinu rada „Eco” sve su postavke prilagođene za najveću moguću učinkovitost uz maksimalnu brzinu od 150 km/h. Nova Corsa GSE pohranjuje energiju u litij-ionsku bateriju od 54 kWh (iskoristivog kapaciteta 51 kWh).

Kako bi osigurali dugotrajno i pouzdano uživanje u sportskoj vožnji, inženjeri su također prilagodili sustav upravljanja temperaturom baterije visokim zahtjevima GSE-a.

Foto: Stellantis

Sofisticirana tehnologija također doprinosi iznimnim performansama, stabilnosti upravljanja i izvrsnom osjećaju vožnje: Corsa GSE ima pogon na prednje kotače s Torsenovim diferencijalom s ograničenim proklizavanjem i sniženu sportsku šasiju s posebno dizajniranim osovinama, stabilizatorima i hidrauličkim amortizerima. Upravljanje i papučice optimizirani su za GSE i naglašavaju vrlo dinamično iskustvo vožnje. Ako je potrebno, kočnice s četiri klipa osiguravaju trenutačno usporavanje pri velikim brzinama.

'Hot' sportaš na prvi pogled

Nova Corsa GSE samouvjereno pokazuje svoje sposobnosti. Dobro poznate varijante trenutne generacije Corse već krasi dinamičan dizajn, međutim „sportski kompakt” također vizualno naglašava svoje vrhunske performanse do posljednjeg detalja s prednjim spojlerom koji je specifičan za GSE i nenadmašno privlači poglede. Baš kao i stražnji dio, linije su još oštrije nego na ostalim varijantama modela. To je postignuto, između ostalog, vizualnim otvorima za usis zraka, kao i crnim obrubom u donjem dijelu vozila i na širokim lukovima kotača koji je u kontrastu s bijelim svjetlucavim lakom. Crni krov i crni stražnji spojler pojačavaju taj efekt.

Foto: Stellantis

Sportski 18-inčni naplatci i gume Michelin Pilot Sport 4S 215/40 R18 daju novoj Corsi GSE beskompromisan stav. Ispod upečatljivih naplataka s tri kraka, poglede privlače kočione čeljusti Alcon s jasno vidljivim natpisom GSE. Sportski izgled također naglašava specifična kratica GSE na bočnim stranama vozila.

Suvremena interpretacija klasičnog Opelovog sportskog kompakta

Smjeli dizajn GSE-a odražava se i u unutrašnjosti. Ovdje se ideja „sportskog kompakta” vraća u život kao podsjetnik na sportske modele iz generacije Corse A, a istovremeno je interpretirana na suvremen i napredan način. Vozač i suvozač sjede na sportskim sjedalima s detaljima od mikrovlakana Alcantara i integriranim naslonima za glavu koja evociraju uspomene zahvaljujući presvlakama u crnom, sivom i žutom kariranom uzorku. Jarko žuti sigurnosni pojasevi daju snažan kontrast. Vrhunska kvaliteta također je vidljiva na upravljaču i umetcima na vratima koji su presvučeni mikrovlaknima Alcantara, naslonima za ruke sa žutim šavovima i instrumentnoj ploči s logotipom GSE na srebrno-sivoj pozadini. Za trenutačno ubrzanje i kočenje brinu se aluminijske sportske papučice.

Foto: Stellantis

Informacije koje su potrebne vozaču prenose se putem digitalnog zaslona koji se može personalizirati na brojne načine i središnjeg zaslona u boji osjetljivog na dodir veličine 10 inča. Zaslon prikazuje podatke o performansama GSE-a, prikaz G-sile, vrijednosti ubrzanja, podatke o upravljanju baterijom i još mnogo toga. Zasloni su također dizajnirani u tipičnom GSE stilu. Novu Corsu GSE karakterizira tehnički visokokvalitetan i vrlo dinamičan dizajn do najsitnijih detalja, kako iznutra tako i izvana.

Foto: Stellantis

Osim toga, Corsa GSE opremljena je brojnim tehnološkim značajkama i detaljima za poboljšanje udobnosti koji su jednako visokokvalitetni koliko i praktični. Ponuda uključuje brojne značajke: od grijanih sjedala i grijanog upravljača do kamere za vožnju unatrag s prikazom od 180 stupnjeva i sustava za otključavanje i pokretanje bez ključa, dvosmjernog ugrađenog punjača (V2L) koji ne samo da omogućuje punjenje ovog sportaša, već se može upotrebljavati i za punjenje vanjskih uređaja, kao što su električni bicikli i električni roštilji, izravno iz baterije vozila.

POGLEDAJTE VIDEO Testirali smo Volvo ES90