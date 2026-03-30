Oštrija, odvažnija i suvremenija: Oprema nikad bogatija, a cijena pala ispod 28.000 eura

Nova generacija Opel Astre stigla je na hrvatsko tržište i dostupna je za narudžbe, donoseći osvježen dizajn, naprednu tehnologiju i širu ponudu pogonskih opcija. Popularni kompaktni automobil sada izgleda modernije i prepoznatljivije zahvaljujući novom Vizor prednjem dijelu i osvijetljenom Opelovom logotipu, dok dodatnu dozu atraktivnosti donose novi naplatci i boje karoserije.

U kabini je naglasak stavljen na udobnost i ergonomiju. Sva izdanja dolaze s Intelli-Seats sjedalima koja smanjuju pritisak pri dugim putovanjima, dok su kokpit i infotainment sustav pojednostavljeni i intuitivniji za korištenje. Korišteni su i održiviji materijali, uključujući veganske presvlake i inovativne tekstile.

Ponuda motora pokriva sve potrebe – od dizela i benzinskog hibrida do plug-in hibrida i potpuno električne verzije. Električna Astra nudi doseg do 454 km (WLTP), uz mogućnost napajanja vanjskih uređaja putem V2L tehnologije.

Jedan od najkonkurentnijih modela u svojoj klasi

Dodatni adut dolazi kroz aktualnu Opel ProBAJ akciju (od 23. ožujka), u sklopu koje su dostupne posebne pogodnosti za kupce. Nova Astra sada donosi uštede od 1.500 eura na Edition opremi te 2.500 eura na GS opremi (za ICE i plug-in hibridne verzije).

Zahvaljujući toj akciji, početne cijene su dodatno snižene pa Opel Astra Sports Tourer i hatchback modeli startaju već od 27.490 eura za dizelsku verziju sa 130 KS i automatskim mjenjačem, odnosno od 27.990 eura za karavansku izvedbu. Time Astra ostaje jedan od najkonkurentnijih modela u svojoj klasi, nudeći odličan omjer cijene, tehnologije i svakodnevne praktičnosti.

POGLEDAJTE VIDEO Testirali smo Opel Mokku